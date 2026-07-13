便秘救星 | 时尚排便鞋面世 品牌：将改变世界排便方式

美国一间肠胃保健品牌推出一款号称能让排便更顺畅的限量版时尚排便鞋（S--t Shoes），以厚底鞋取代传统如厕脚踏凳（Squatty Potty），主打穿上后可让双膝抬高至接近蹲姿，帮助肠道维持更自然的排便角度，减少用力解便及便秘困扰。这款产品售价69美元（约540港元），一上市便在网上掀起热议。

推出这款产品的Let Loose创办人兼行政总裁格兰兹（Alexandra Houx Grounds）在Instagram的产品发表影片中表示：「它们将改变世界排便的方式。」她指出，这双鞋将以兼具时尚外型与功能性的概念，打造不同于传统脚踏凳的新选择。

美国肠胃保健品牌推出限量版「排便鞋」，主打透过抬高双腿、模拟蹲姿，帮助排便更顺畅。Let Loose网站

售540元 外形如厚底凉鞋

这款排便鞋正在申请专利，提供大、小两种尺寸，外形像一般厚底凉鞋，但鞋底高达7吋，目的并非走路，而是让使用者坐在马桶时抬高双脚，使膝盖高于臀部，模拟蹲姿，协助身体维持更符合人体工学的排便姿势。

格兰兹指出，人类原本并不是以坐姿排便，过去多半采蹲姿如厕，而蹲姿能让结肠与直肠角度更顺畅，减少弯曲，让粪便更容易排出。相较之下，一般坐在马桶上的姿势，可能使包覆直肠的肌肉维持部分弯曲状态，增加排便阻力；若能将膝盖抬高，身体略微前倾，则有助于放松直肠周围肌肉，让排便更加顺利。

网民：可作生日礼物

市面上已有不少协助维持蹲姿的如厕辅具，例如Squatty Potty及TUSHY Ottoman等脚踏凳，平时可收纳于马桶下方。Let Loose则希望以更具设计感的方式打入市场，让产品兼具实用性与美观，不占浴室空间，也能直接摆放使用。

产品推出后迅速在社交媒体引发热议，有网笑言：「今年大家的生日礼物就是它了。」

