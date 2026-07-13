美伊互轰 | 美军狂轰伊朗逾3小时 首度动用无人艇 伊朗反击4美军基地

美军中央司令部（CENTCOM）周日（12日）对伊朗发动新一波攻势，使用精准制导武器狂轰多个地点的目标，更首度动用单向攻击无人艇。美军在对伊朗展开超过3小时的空袭后宣布结束行动，称已摧毁数十个伊朗军事目标。这是美军本周内第4次对伊朗发动打击，伊朗则反击位于约旦、巴林和科威特的4个美军基地报复。

美国中央司令部在美东时间周日下午5时（香港时间周一清晨5时）对伊朗展开新一波空袭，美军行动旨在削弱伊朗持续攻击经霍尔木兹海峡航行国际商船的能力。声明补充，这项行动由三军统帅直接下令，旨在追究伊朗部队的责任。

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美军行动画面曝光

根据中央司令部发布的最新声明，美军锁定伊朗的军事防空系统、沿岸雷达站、导弹与无人机设施及小型船只展开精准打击，动用的是美军战机、海军舰艇、无人机，并首度派出单向攻击无人艇。

美国有线新闻网（CNN）指出，这次军事行动超过3小时。中央司令部同步发放行动画面。

中央司令部表示，霍尔木兹海峡是全球贸易重要海上通道，伊朗并没有控制这条海峡，美军已完成部署并做好准备，确保商船航行自由不受影响，并因应伊朗持续不断的无端挑衅、骚扰、威胁及单方面宣布。

约旦美军基地燃料库与弹药设施起火

目前伊朗已对美国在中东地区的基地发动反击，发射大规模导弹及无人机报复。根据伊朗的最新说法，攻击目标锁定约旦哈桑王子空军基地（Prince Hassan air base），已造成数座燃料库与弹药储存设施起火。

另外，伊朗也锁定巴林谢赫伊萨空军基地（Sheikh Isa Air Base）的直升机维修设施、停放P-8反潜机的机库及美军无人机指挥管制中心；以及科威特2座美军基地：阿里赛勒姆空军基地（Ali Al Salem Air Base）的燃料槽与爱国者防空系统、艾哈迈德贾比尔空军基地（Ahmad Al-Jaber Air Base）的战略FPS雷达系统。

伊朗警告美勿介入霍峡事务

与伊朗支持武装团体关系密切的Telegram频道萨贝林新闻（Sabereen News）也声称，数枚弹道导弹已从伊朗西部及中部发射，目标为该区域的美军阵地。

伊朗革命卫队也警告美方勿进一步介入霍尔木兹海峡事务，强调伊朗不会容许外国势力持续军事干预该水域。