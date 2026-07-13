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日本大分县茑屋停车场狂徒持刀乱砍 4人受伤送院

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更新时间：11:38 2026-07-13 HKT
发布时间：11:38 2026-07-13 HKT

日本大分县佐伯市复合式连锁影音商店茑屋（TSUTAYA）停车场，周一（13日）惊传有狂徒持刀乱砍，导致4人轻重伤送院。

1名男子腹部中刀

事发于上午9时47分许，现场是茑屋佐伯店停车场，当局接报，获悉一名男子腹部右侧被厨房刀刺伤，即时派员到场，发现有4人受伤。

事发于连锁影音商店茑屋外。X@wand530544
事发于连锁影音商店茑屋外。X@wand530544

4名伤者分别为80多岁老翁中等伤势、60多岁男子重伤、50余岁男性轻伤、10多岁少女轻伤，各人已送往医院救治，皆无生命危险。

3受害人曾逃入店内躲避 44岁嫌犯被捕

店员透露，当时有3名受害者被砍后逃进店内躲避，接获报案赶来现场的警察逮捕了44岁嫌犯野下博司。

野下博司涉嫌违反《枪枝刀剑管制法》，当场被捕，至于其犯案动机尚不清楚，仍有待调查。

警方和医护人员接报后，均聚集在商店入口附近。警方正在调查事发时的具体情况。

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