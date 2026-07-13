日本惜食新招 | 卖剩面包放贩卖机打折卖 还可酿啤酒

为减少浪费，日本推出置物柜型自动贩卖机贩售卖不完的面包，也有业者开设全新型态的面包店，专卖其他店滞销的面包，甚至有厂商用报废的面包酿成啤酒。

享7至8折优惠

在横滨市营地下铁蓝线关内站车站内，便放置了置物柜型自动贩卖机，里面摆放的是车站附近一间名为「缘道面包」的面包店当天未售出的方包、甜面包组合等。这些商品以定价的7至8折销售，依据种类与数量的不同，价格落在300至1000日圆（约14至48港元）不等。

日本惜食新招：卖剩面包放贩卖机打折卖。alpha-locker

日本滞销面包送进自动贩卖机。alpha-locker

日本滞销面包再利用：放进贩卖机。alpha-locker

此等自动贩卖机吸引刚下班的女性选购。一名花了600日圆（约29港元）购买1条方包与2个甜面包组合的61岁兼职女性开心地表示：「不用特地跑到店里就能买到，真的很方便。虽然是卖剩的，但方包可以冷冻保存，很方便。」

面包滞销属长期存在问题

这项利用置物柜销售滞销面包的尝试，是在2024年由致力于减少食品浪费的横滨市，与从事自动贩卖机制造销售的Alpha Locker System共同展开。

Alpha Locker System营业部职员赤司浩也指出：「面包滞销是一个长期存在的问题，而且面包在常温下也能贩售，因此非常适合用置物柜来销售。」

该公司负责维护管理置物柜以及开发合作的面包店，而面包店则会在打烊后负责补齐置物柜的面包。基于食品安全考虑，系统设计为只要过了一定时间后，触控萤幕的购买画面便会自动关闭，无法再购买。

贩卖机遍布横滨、东京、京都、福冈

Alpha Locker System表示，消费者的反应相当不错。目前销售滞销面包的置物柜，除了横滨市内的市政府相关设施外，也已扩大至东京、京都、福冈等地车站，设置台数已增加至总计28台，至今累计已减少约50吨食品浪费。

而在奈良市，也有一家名叫eco RICHE的面包店，致力于减少面包浪费。

eco RICHE集中5家分店滞销的面包，并在翌日以接近定价的半价销售。该店的负责人桥脇景子表示，整体面包的报废量减少了一半以上。

酿制面包爱尔啤酒

而在东京一家从事面包店营运及创业支援的公司Daiyu，从大约6年前开始，就开始以滞销的面包作为副原料酿造「面包爱尔啤酒」。

该公司推出以方包、法国长棍面包及黑麦面包为原料的不同风味，并在东京都内5家直营店贩售。其中方包款苦味较低、口感滑顺；长棍款带有清爽香气与苦味；黑麦款则口感较厚实。

面包业食品浪费推估约22万吨

Daiyu社长星野理绘表示，不适合酿造啤酒的剩余面包会以冷冻形式销售，除了无法再利用的三文治等品项外，基本上已经能将报废的面包数量减少至接近零。

根据农林水产省于2023年针对75个食品废弃物等年产量达100吨以上的行业所进行的调查，面包制造业的食品浪费量推估约为22万吨。而包含便利店等在内，整体食品产业推估总量约193万吨，面包制造业的浪费量就占了约1成。