格雷厄姆涉主动脉剥离猝死 特朗普命令全国下半旗悼念

美国共和党重量级参议员格雷厄姆突然离世消息震撼美国劲政坛，其办公室周日公布，格雷厄姆死因为主动脉剥离。总统特朗普形容格雷厄姆是最好朋友，2人不久前才通过电话。特朗普已下令全美下半旗，以示悼念。至于另一共和党重量级参议员麦康奈尔，6月中入院至今，传出病危甚至脑死，他周日发声明并公开近照，表示自己因跌倒入院，并未患重症，但听从医生建议，短期内不会重返参议院席位参与投票。参议院2位资深议员陆续因辞世与入院无法到场，共和党虽仍居多数，但未来表决恐出现变数。

格雷厄姆传出死讯后，特朗普周日接受路透社访问时说，对方身体不适前几分钟，他才与对方通过电话，并驳斥外界对其死讯的诸多揣测。

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美共和党重量级参议员 格雷厄姆急病猝逝

麦康奈尔随声明附上一张他与妻子赵小兰一起拍摄的最新照片。路透社

麦康奈尔今年5月坐轮椅出席国会山庄活动。路透社

格雷厄姆突然离世消息震撼美国劲政坛。美联社

特朗普与格雷厄姆份属好友。美联社

特朗普表示：「外界有一些传闻，但我认为他只是经历了一场短暂且突发的疾病，是心脏病发。他是我的朋友，非常要好的朋友，失去他令人非常悲痛。」

格雷厄姆办公室透过电邮表示，哥伦比亚特区法医初步判定，格雷厄姆死因为主动脉剥离。主动脉是人体最大动脉，负责将血液从心脏输送到全身，当血管壁受损或撕裂，就会形成主动脉剥离。

从敌对变盟友

初步判定显示，格雷厄姆病因为动脉粥状硬化性心血管疾病。

71岁的格雷厄姆曾是特朗普最严厉的批评者之一，2015年受访时更形容特朗普是煽动种族对立、排外且带有宗教偏见的人，不过两人之后建立紧密关系，格雷厄姆不仅成为持朗普的忠实盟友，也经常与特朗普一起打高尔夫球。

此外，84岁的同党籍参议员麦康奈尔6月14日因紧急医疗事故送院至今未出院，引发其病危或脑死猜测。

麦康奈尔：因跌倒入院 未患重症

麦康奈尔周日在致选民的声明中直言，他的医生已经证实，他没有任何骨折，也没有脑震荡、无心脏病发或中风，体内亦没有任何肿瘤或出血，但在留医期间患上轻微肺炎，目前正接受治疗。

为了证实自己神智清醒且健康无虞，麦康奈尔随声明附上一张他与妻子、前任美国赵小兰一起拍摄的最新照片。照片中他精神尚可，手中正拿着出版日期为7月12日的《华盛顿邮报》体育版。

麦康奈尔表示，他目前正在康复中心，暂时不会回到参议院，但在此期间，他仍与幕僚合作处理参议院事务。他也会持续努力尽快回到参院，也会向选民公开康复进度。

或动摇参院投票结果

麦康奈尔办公室则指其状况已渐改善，参院多数党领袖图恩也与他通话约20分钟。

两位共和党建制派资深参议员一个月内过世与意外入院，可能动摇参院席次与投票结果。早前参院共和党与民主党、独立派议席为53比47。共和党一人过世、一人如缺席，总席次将降为98席，两党为51比47，共和党虽仍居多数，但表决恐出现变数。