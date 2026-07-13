欧洲热浪 | 巴黎南郊枫丹白露森林大火 主要高速公路与高铁严重受阻

法国巴黎南郊著名的枫丹白露（Fontainebleau）森林周日爆发大规模山火，火势迅速蔓延。适逢暑假旅游旺季与高温热浪袭击，大火不仅造成主要高速公路与高铁部分中断，当局更首度从南部调派消防飞机北上扑火。

法国官方形容这场山火极具侵略性，且规模异常巨大，在巴黎东南约60公里的枫丹白露森林燃烧，火势在周日傍晚迅速蔓延，截至深夜已烧毁超过800公顷的林地，且火势仍持续扩大。内政部长努涅斯周一将到访枫丹白露视察灾情。

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枫丹白露森林大火迅速蔓延。法新社

法国官方形容这场山火极具侵略性，且规模异常巨大。路透社

这场山火已烧毁超过800公顷的林地。路透社

受山火影响，主要高速公路交通严重受阻。法新社

内政部长到场视察

当地过去曾是皇家狩猎场，如今则是遍布宁静村庄的著名景区。邻近的瓦杜埃（Vaudoue）村庄已有约15栋民宅紧急撤离，约400名消防员正全力防堵火势波及其他城镇。

这场山火正值法国7月14日国庆日前夕及夏季旅游旺季，导致法国南北交通动脉A6高速公路部分路段被迫关闭，导致公路交通严重受阻，连接法国东南部的法国高铁（TGV）也受到波及。

法国国家消防员联合会调派灭火飞机前来巴黎地区支援救灾。除了2架消防飞机外，当局也派出2架消防直升机与一架观测机协助灌救。

里昴车站列车延误6小时

法国国家铁路公司（SNCF）表示，受到大火与铁路中断影响，巴黎里昂车站（Gare de Lyon）出发与抵达的列车出现严重延误，周日晚更面临最长达6小时的延误。

巴黎地区及法国大部分地区目前正遭受自5月以来的第3波热浪袭击，已迫使法国当局关闭了境内3座核电厂。

3座核电站关闭

由于必须遵守环境保护标准，戈尔费什核电站、东南部比热核电站以及东北部、靠近比利时边境的绍兹核电站各有一座反应堆周日停止发电。另有7座反应堆下调运行功率。

法国气象局已将本土96个省中的37个省列入红色高温警戒范围，覆盖法国西部和中部大部分地区，并延伸至西南部。约有2600万法国人受到影响，其中包括整个巴黎大区。

环法单车赛缩短赛程

其中西南部朗德省内陆地区录得42.3度高温，西南部桑特市亦达41.8度。

极端高温也影响环法单车赛，周日的赛段在马勒莫尔和于塞尔之间举行。这2座城市均位于科雷兹省，当地气温逼近40度。主办方因此将赛程缩短30公里。