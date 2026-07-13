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欧洲热浪 | 欧洲多国1周内超额死亡破万 英至少2700人热死

即时国际
更新时间：08:23 2026-07-13 HKT
发布时间：08:23 2026-07-13 HKT

欧洲热浪逼人，官方数据显示，欧洲各国在6月下旬席卷欧洲大陆西部的热浪期间，短短一周便出现超过1万宗超额死亡。仅在英格兰和威尔斯，就有2700人死于与高温相关的疾病。

根据欧洲死亡率监测网络（EuroMOMO）公布的数据，超过9000宗死亡个案涉及65岁及以上人士。该网络由欧洲疾病预防控制中心和世界卫生组织支持。

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巴黎街头一名男子利用喷洒的水雾降温。路透社
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西班牙民众难抵极端高温。法新社
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法国有游客坐在地上利用迷你风扇降温。路透社
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极端高温可透过引发中暑或加剧心血管及呼吸系统疾病导致死亡，其中长者是最脆弱的族群之一。

1周内如此死亡率罕见

负责营运EuroMOMO的丹麦国家血清研究所首席医生韦斯特加德指出：「在一年中的这个时段出现如此高的超额死亡率实属罕见，这确实非常高。除了极端高温，很难用其他原因解释如此高的超额死亡率。」

这些数据汇集了27个欧洲国家的国家死亡率统计数据，涵盖了6月22日至28日这一周内所有原因导致的超额死亡人数，而不仅仅是与高温相关的死亡。当时，法国、西班牙、英国等国正经历热浪高峰，纷纷打破历史纪录，甚至导致电力供应中断与学校被迫关闭。

气候变化引发极端热浪

科学家表示，若非人类活动引起气候变化，这场6月底的热浪「几乎不可能」发生。而且没有其他已知的主要因素，例如新冠疫情爆发，会导致该周超额死亡人数激增至1万650人。

与此同时，周一发表的一项独立科学研究估计，在5月和6月的热浪侵袭期间，仅在英格兰和威尔斯就有2700人死于与高温相关的疾病。

英国在5月和6月经历了2次前所未有的热浪，英格兰分别创下35.1和37.7度的纪录。

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