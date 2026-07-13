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不丹推生育现金奖励 应对「存亡危机」

即时国际
更新时间：08:24 2026-07-13 HKT
发布时间：08:22 2026-07-13 HKT

南亚国家不丹正努力应对出生率暴跌和年轻人大量外流的「存亡危机」，为此政府向家庭提供现金奖励，鼓励生育更多子女。

过去十年，不丹的年出生人数下降了逾四分一，加上年轻人口持续外流，进一步加剧人口萎缩。首相托杰多次就人口下滑问题发出警告，形容这是一场关乎国家存亡的危机。托杰在政府6月启动的「第三胎或以上」计划的序言中写道：「证据清楚显示，不丹的生育率已跌至接近或低于人口更替水平。」该计划向每名第三胎或其后出生的合资格子女，每月提供约105美元（约823港元）补贴，直至孩子年满三岁。

35岁公务员旺姆对这项激励措施表示欢迎，但她质疑仅靠现金补贴能否促使家庭生育更多子女。她说：「这是很好的举措……然而，若养育子女、住房和托儿的成本居高不下，这项举措的影响可能有限。」

生育率暴跌 年轻人外流

对这个人口不足80万、夹在印度与中国之间的内陆王国而言，人口问题尤其重要。据联合国估计，不丹的生育率已降至每名妇女约1.8个孩子，低于人口更替水平；而65岁及以上人口的比例预计从约6%上升至2050年的17%。政府担心，出生率下降加上持续的人口外流，将导致劳动年龄人口过少，难以支撑经济发展和应对人口老化问题。报告显示，截至今年5月，超过7.1万名不丹人居于海外，其中3.9万人（约占海外人口的55%）居于澳洲。该计划简报警告：「虽然人口外移可带来汇款收入，但外移者主要集中于就业和生育黄金年龄，进一步削弱劳动力参与、国内生育水平和长期人口增长动力。」

不丹的人口担忧反映了亚洲大部分地区的趋势。不丹曾透过1974年发起的「小家庭，幸福家庭」运动来推广计划生育，并在几十年内有效降低了生育率。如今，政策制订者正试图扭转这一趋势。托杰6月在议会发表讲话时，将海外移民列为不丹「最紧逼的挑战」，并表示，加强经济、创造高品质就业机会和改善生活条件对于减缓人口外流至关重要。

在不丹首都廷布任教的人类学家罗兰兹则质疑，在一个以「国民幸福总值」而非经济增长为优先，且因其绿色环保成就而闻名的国家，人口下降是否应该自动被视为危机。他说：「女性拥有更多升学和工作机会，是生育率下降的原因之一，但我并不认为这种转变有何不妥。」

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