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以色列10月27日大选 近40年首次按原定时间举行

即时国际
更新时间：08:06 2026-07-13 HKT
发布时间：08:06 2026-07-13 HKT

以色列国会法律顾问阿菲克（Sagit Afik）周日宣布，国会将按照原定法律日期于10月27日举行大选。阿菲克在国会内政委员会会议上表示：「现届国会将完成完整任期，不会提前解散。选举日期仍维持法律所订的10月27日。」

以色列时报报道，若按计划举行，这将是以色列自1988年以来首次按原定时间举行的大选，亦会令总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）领导的现届政府成为自1973年以来首个完成完整四年任期的以色列政府。

消息宣布之际，执政联盟正加快推动多项具争议性的法案，希望在国会解散前通过更多立法。按照惯例，国会解散后，大部分法案程序将停止，除非执政联盟与反对派达成共识。

总理内塔尼亚胡领导的现届政府成为自1973年以来，首个完成完整四年任期的以色列政府。路透社
总理内塔尼亚胡领导的现届政府成为自1973年以来，首个完成完整四年任期的以色列政府。路透社

以色列第37届政府于2022年12月29日成立，当时贝内特（Naftali Bennett）与拉皮德（Yair Lapid）领导的联合政府倒台后，内塔尼亚胡重新上台。现届政府由内塔尼亚胡领导的利库德集团（Likud），以及多个极端正统犹太教政党及右翼政党组成，被普遍认为是以色列历来最强硬的政府之一。

根据民调，如果目前举行选举，内塔尼亚胡及其盟友将难以取得国会120席中的过半数。由反内塔尼亚胡阵营组成的「犹太复国主义反对派联盟」（Zionist opposition bloc）则正接近取得多数，但该联盟不包括阿拉伯裔政党及超正统犹太教政党。

目前被视为内塔尼亚胡主要竞争者的人士，包括前将领、以萨党（Yashar）领袖艾森科特（Gadi Eisenkot），以及前总理贝内特（Naftali Bennett），后者目前领导「共同党」（Together Party）。

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