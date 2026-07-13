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智利汽车冲入露天市集 至少6死7伤 司机为海军人员

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更新时间：07:08 2026-07-13 HKT
发布时间：07:08 2026-07-13 HKT

智利沿海城市比尼亚德尔马（Viña del Mar）周日发生汽车撞人事故，一名休班海军人员驾驶私家车撞入露天市集，造成至少6人死亡、7人受伤。涉事司机已被拘留，警方正调查事故原因。

事发于比尼亚德尔马的科波利坎市集（Caupolicán market）。当地官员表示，事故于当地时间周日早上约8时40分发生，一辆汽车突然冲上市集范围，撞倒多名途人。科波利坎市集是当地重要市民市集之一，每逢周四及周日开放，设有逾1,000个摊位，平日吸引大量市民到访。网上流传的闭路电视片段显示，涉事汽车高速冲向摊档，撞入人群。其他影片显示，司机其后被带往附近警车，有愤怒民众追赶并对其叫喊。

智利海军发表声明表示，涉事司机为一名休班海军人员。路透社
智利海军发表声明表示，涉事司机为一名休班海军人员。路透社
事件造成至少6人死亡、7人受伤，涉事司机已被拘留调查。路透社
事件造成至少6人死亡、7人受伤，涉事司机已被拘留调查。路透社

智利海军发表声明表示，涉事司机为一名休班海军人员，事故造成多人死亡及不同程度受伤，海军正配合当局调查事件经过。警方表示，初步调查显示，涉事车辆当时沿正常行车方向行驶，但速度较快，驶上行人路后失控旋转，最后被一个巴士站阻挡才停下，否则可能造成更大伤亡。

当地警方表示，司机声称自己对事故经过没有记忆，事故原因仍有待确定。有目击者则向当地传媒表示，私家车可能是在发生碰撞后失去控制，随后冲向市集。

当地其中一间医院接收5名伤者，包括两名婴儿，均有不同程度创伤，但暂无生命危险。另外两名伤者已经出院。

智利内政副部长马西莫・帕韦斯（Máximo Pavez）表示，涉事海军人员是事件中唯一被拘留人士，其酒精呼气测试结果呈阴性。

智利总统卡斯特（José Antonio Kast）在社交平台X表示，事件令「全国陷入哀痛」，并表示政府各部门正协助受影响人士，同时查明事故责任。

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