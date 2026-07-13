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曼谷酒吧大火至少27死63伤 入境处：未到接港人求助

即时国际
更新时间：19:10 2026-07-13 HKT
发布时间：19:10 2026-07-13 HKT

泰国曼谷一间酒吧周日（12日）凌晨发生大火，造成至少27人死亡、63人受伤，其中22人伤势危重。消防约30分钟后将火势扑灭，起火原因仍在调查。

据央视新闻，中驻泰使馆表示，根据目前掌握的消息，暂未发现中国公民在曼谷12日深夜发生的酒吧火灾中遇难。

香港入境事务处回应「星岛头条网」查询表示，事发后已透过外交部驻香港特别行政区特派员公署（公署）、中国驻泰王国大使馆（大使馆）及旅游业监管局（旅监局）了解情况。入境处至今未有接获港人求助。 

疑断路器故障引起火警  

事发于曼谷北部翟道翟区（Chatuchak）拉抛路（Lat Phrao）附近一间名为Rong Beer Na Lat Phrao的酒吧。据报酒吧在当地颇受欢迎，事发时店内挤满顾客。网上流传的现场片段显示，酒吧迅速陷入火海，大量浓烟从正门涌出，不少顾客慌忙逃生。消防员到场时，火势已蔓延至整个酒吧。

泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）到场了解情况后表示，事故造成至少27人死亡，多名伤者已送往医院治理，当局将彻查起火原因。

阿努廷引述一名当时在酒吧演出的乐手表示，事发前舞台附近一个电路断路器（circuit breaker）开始冒烟，随后突然停电，其后传出爆炸声，大量浓烟迅速充斥酒吧。

他又表示，多名死者被发现在酒吧后方洗手间，相信当时试图逃生未果。阿努廷又引述生还者称，店内没有消防逃生通道。火警发生后，消防员约30分钟将火势控制，现场照片显示酒吧内部严重焚毁，桌椅烧至焦黑。

当地时间13日，中国驻泰国使馆向央视新闻记者表示，根据目前掌握的消息，暂未发现中国公民在曼谷12日深夜发生的酒吧火灾中遇难。

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