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特朗普称霍尔木兹海峡恢复商业通航 美军称已准备确保航行自由

即时国际
更新时间：04:12 2026-07-13 HKT
发布时间：04:12 2026-07-13 HKT

美国总统特朗普周日接受媒体采访时表示，霍尔木兹海峡目前「保持畅通」，并将近期美伊互相攻击的责任归咎于伊朗。

特朗普当天在接受美国全国广播公司（NBC）节目《Meet the Press》访问时说，霍尔木兹海峡「是开放的」。他指责伊朗违反承诺，称伊朗此前同意一项协议，但「不到一小时后便发动袭击」。

美军中央司令部其后在社交媒体上表示，霍尔木兹海峡通行仍在继续，美军部队已「部署并做好准备」，以确保航行自由。

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伊朗伊斯兰革命卫队海军12日宣布，由于外国势力干预导致地区局势不安全，霍尔木兹海峡即日起关闭，直至另行通知及美国停止干涉该地区为止。伊朗方面表示，一艘船只因未经批准改变航线并关闭相关系统，在收到警告后仍未修正航向，因此遭到拦截。

美军中央司令部此前表示，美军已对伊朗发动新一轮打击。伊朗随后亦对美国在中东地区目标发动报复性行动，令霍尔木兹海峡这一全球重要能源运输通道的安全形势受到关注。

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