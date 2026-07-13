世界杯2026｜西班牙前首相称法国队「没有法国球员」惹争议 桑切斯斥仇外 法政界批言论不可接受

世界杯四强由西班牙对战法国前夕，西班牙前首相拉霍伊（Mariano Rajoy）一句「法国队没有法国球员」的评论引发争议。西班牙现任首相桑切斯（Pedro Sánchez）批评有关言论带有「仇外」（xenophobic）色彩。，并批评以血统、姓氏或肤色界定国民身份的观念。

拉霍伊：法国踢得非常出色 但没有任何法国球员

拉霍伊周五在西班牙网媒《El Debate》撰文，评论西班牙与法国即将上演的世界杯四强战。他在文章中先肯定法国队实力，指出法国曾两度夺得世界杯冠军，上一届亦打入决赛，本届赛事至今保持全胜，并位列国际足协（FIFA）世界排名第一。不过，他其后写道：「值得注意的是，他们没有任何法国球员。但他们踢得非常出色，将会是一支强大的对手。」有关言论随即引发争议，被批评暗示法国队部分球员因移民背景或肤色而不属于真正法国人。

西班牙现任首相桑切斯（Pedro Sánchez）在社交平台X发文回应，批评仍有人以「姓氏、出生地或肤色」衡量一个人的归属。他表示：「有人以我们与国家的根源，以及我们为国家作出贡献的意愿来衡量归属感，例如踢足球、照顾长者或创业。」桑切斯强调：「西班牙属于热爱它并为它努力的人，而不是那些以仇外言论令国家蒙羞的人。」他最后祝福法国队备战四强赛，表示「愿最佳球队获胜，愿种族主义落败」。

法国政界纷纷批评拉霍伊的言论。法国内政部长努涅斯（Laurent Nuñez）接受BFMTV访问时表示：「这完全不可接受，这完全不是法国的样子。法国是一个多元社会，每个人都能找到自己的位置。」法国社会党领袖福尔（Olivier Faure）则表示，法国国家队成员全部都是法国公民。他指出：「法国不是一个以族裔定义的国家，它没有肤色或宗教之分，而是一个由共和价值团结起来的政治共同体。」

法国政界批评拉霍伊言论

法国共产党领袖鲁塞尔（Fabien Roussel）则将拉霍伊言论，与巴拉圭参议员阿马里亚（Celeste Amarilla）早前针对法国球星麦巴比（Kylian Mbappé）的争议言论相比。阿马里亚曾称麦巴比是「被殖民的喀麦隆人，拼命假装自己是法国人」，引发广泛批评，鲁塞尔批评：「他们就是忍不住要散播肮脏的种族主义，试图攻击我们美丽的法国队。」法国社会党领袖福尔（Olivier Faure）在X上表示：「法国没有肤色，也没有宗教之分。」

法国海外领土部长穆楚（Naïma Moutchou）亦表示，每当法国队取得成功，「同样的种族主义偏见和侮辱就会再次出现」。她形容这并非单纯「失言」，而是对法国及其价值观「系统性及正常化的仇恨」，并呼吁法国足球协会采取进一步法律行动。

法国国家队长期被视为法国多元文化的象征，队内不少球员拥有非洲移民背景。支持者认为，球员代表法国出战国际赛，身份取决于国籍及对国家的认同，而非血统或族裔背景。