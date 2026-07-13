伊朗德黑兰市政府旗下报章《哈姆沙赫里报》（Hamshahri）周六刊登一幅由人工智能生成的图像，将美国总统特朗普及以色列总理内塔尼亚胡描绘成身穿橙色囚服、额头被瞄准线锁定的目标人物，并配上「复仇是必然的」标语，引发外界关注。

多名欧美官员被指要为哈梅内伊之死负责

该图像列出13名美国、以色列及欧洲政治与军事人物，指他们应为已故伊朗最高领袖哈梅内伊之死负责。哈梅内伊于2月28日美以联合空袭伊朗、引发战事之初，在德黑兰住所遇袭身亡。

图中除特朗普及内塔尼亚胡外，还包括美国国务卿鲁比奥、国防部长赫格塞斯、美军中央司令部司令库珀，以及美国驻以色列大使哈克比。以色列方面，国防部长卡茨、外长萨尔及以军总参谋长扎米尔亦被列入名单。

除此之外，图中还包括英国首相施纪贤、法国总统马克龙、德国总理默茨及意大利总理梅洛尼等欧洲领袖。

伊朗报章刊「复仇名单」 特朗普、内塔尼亚胡等13名美以欧官员遭点名。Hamshahri 图片

穆杰塔巴：复仇必定会发生

伊朗新任最高领袖穆杰塔巴首次在父亲丧礼期间发表公开声明，重申伊朗将对导致其父亲死亡的人士展开报复。穆杰塔巴在国营电视台播出的书面声明中表示：「我们承诺，将为这位殉道领袖以及两场战争中所有殉道者的鲜血，向那些犯罪及可耻的杀害者复仇。」他形容复仇是「人民的要求」，并强调「必定会发生」。