卡塔尔埃米尔宫（Amiri Diwan）宣布，前埃米尔（国家元首）谢赫哈马德（Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani）周日逝世，终年74岁。埃米尔宫形容哈马德为国家及人民作出重大贡献。

政变推翻父亲谢赫哈利法夺统治权

卡塔尔埃米尔宫声明表示：「埃米尔宫宣布，哈马德于周日早上离世。愿真主怜悯他的灵魂，并因他为祖国及人民所取得的成就赐予最好的回报。」

哈马德于在1995年透过政变推翻父亲谢赫哈利法（Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani），取得统治权。在1995年至2013年在位期间大幅提升这个海湾国家的国际地位，将其由以游牧传统为主的社会，转型为具全球影响力的能源、外交及媒体中心。

卡塔尔前国家元首哈马德逝世 终年74岁 任内大幅提升国家地位。路透社

任内推动天然气产业发展 积极投资海外市场

哈马德执政期间，推动卡塔尔天然气产业发展，使该国成为全球最大液化天然气（LNG）出口国之一，同时积极投资海外市场，提升卡塔尔在国际舞台的影响力。他亦透过创办及发展半岛电视台（Al Jazeera），以及成功争取主办2022年国际足协世界杯，进一步提高卡塔尔的全球知名度。2022年世界杯是首次在中东举行，亦成为卡塔尔展示国家实力的重要平台。

哈马德于2013年6月将权力移交给当时的王储、现任埃米尔塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani），成为海湾阿拉伯君主国中罕见的主动退位案例。外界认为，他提前安排权力交接，是希望确保王室继承平稳。

卡塔尔目前人口超过250万，虽然国土面积较小，但凭借丰富天然气资源，已成为全球能源市场的重要角色，同时在中东外交、国际调停及投资领域扮演关键角色。