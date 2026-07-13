南韩海军士兵东海巡逻失踪 疑漂越北方界线 首尔罕有公开促北韩协助搜救

南韩一名海军士兵周日（13日）在东海（日本海）执行巡逻任务期间失踪，当局怀疑他可能已漂越朝韩海上分界线「北方界线」（Northern Limit Line，NLL）进入北韩水域。南韩政府同日罕有公开呼吁北韩基于人道理由协助搜寻及遣返失踪人员，分析认为，此举旨在避免重演2020年南韩公务员漂流至北韩水域后遭北韩士兵枪杀事件。

军方及海岸防卫队联合搜救

南韩统一部发表「新闻通知」表示，一名海军士兵在东海执行巡逻任务期间失踪，可能漂流至北方界线以北的海域，因此已要求北韩从人道角度协助搜寻及遣返失踪人员。

南韩海军表示，失踪士兵当日在江原道高城郡巨津邑以东约50公里、邻近北方界线的海域执勤，上午约10时被发现失踪。军方正联同海岸防卫队展开联合搜救，出动约10艘舰艇及飞机搜寻，并要求附近作业渔船及商船协助留意。

一名海军士兵在东海执行巡逻任务期间失踪，或漂流至北方界线以北的海域。路透社

由于目前朝韩所有官方通讯渠道均已中断，统一部表示，只能透过传媒公开发布有关请求，向北韩传达讯息。海军又表示，已透过「国际商船共同通讯网络」（International Merchant Ship Common Network）及其他北韩可接收的渠道，向北韩通报失踪事件。

据韩媒报道，失踪士兵军阶为一等兵（Private First Class），事发时在一艘护卫舰服役，负责轮机室工作及检查推进系统。军方表示，目前仍未确定其失踪原因，只知道他于当日凌晨仍确认身处舰上，其后下落不明，直至早上未有按时报到，军方始发现其失踪，并立即通知家属及展开大规模搜救。

南韩要求北韩协助 或避免士兵遭开枪击毙

南韩国防部表示，国防部长安圭伯（Ahn Gyu-back）已听取事件简报，并指示军方尽最大努力，尽快、安全救回失踪士兵，同时要求继续与海岸防卫队及其他相关部门保持紧密合作。

分析指出，南韩政府在确认士兵失踪后短时间内即公开请求北韩协助，做法相当罕见，反映当局希望避免重演2020年的悲剧。

2020年9月，南韩海洋水产部公务员李大俊（Lee Dae-jun）在黄海漂流至北韩水域后，遭北韩巡逻部队开枪击毙，遗体其后被焚毁。事件当时引发巨大争议，南韩政府更被批评在得知北韩巡逻艇已接触李大俊数小时后，仍未及时采取有效应对措施。