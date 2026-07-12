世纪热浪︱美国北部恐飙至43℃南韩发「高温重大警报」 法国迎第三波酷暑

北半球即将进入夏季旅游高峰期，南韩、法国和美国等地近日均遭受热浪侵袭。其中，南韩发布了新高温预警制度实施以来的首个最高级别警报；法国迎来今年第三波高温，多处地标因应酷热提前关闭；美国则有数千万人面临高温威胁，部分地区气温预计将飙升至43℃。

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南韩过去5年热浪日数翻倍

南韩气象厅于当地时间周日（7月12日）上午10时，针对庆尚北道庆山市和浦项市发布「高温重大警报」，这是该国自6月1日增设「最高级别高温预警」以来首次启用。当局规定，若某地区连续两天最高体感温度超过35℃，且预计当天最高体感温度将突破38℃，即达发布标准。

气象厅数据显示，过去五年来，南韩年均热浪日数已由1970年代的8天倍增至19天；同期年均「热带夜」（夜间最低气温维持在25℃或以上）亦由4天激增至14天。

巴黎多个地标提前关闭

「热带夜」现象同样出现在欧洲。刚过去的周末，法国四分之一地区出现自5月以来的第三波热浪。在本土96个省份中，有24个省于周六（11日）处于最高警戒级别。

受持续高温影响，巴黎地标如艾菲尔铁塔、罗浮宫及奥赛博物馆均被迫提前关闭；环法单车赛亦首度缩短赛段距离。此外，由于干燥天气令火灾风险上升，法国多个城镇已宣布，取消7月14日国庆日的烟花汇演。

迈阿密世界杯赛事迎高温挑战

正值世界杯赛期的美国同样面临高温考验。当地时间周六（11日），约4,400万名美国居民处于热浪预警范围。美国国家气象局警告，当前气温远高于往年同期平均水平，极可能打破历史纪录，其中犹他州首府盐湖城受影响尤为严重。

预计12日高温将达到高峰，蒙大拿州和北达科他州等北部地区，气温预料在38℃至43℃之间。酷热天气同时加剧了科罗拉多州和犹他州的大规模山火扑救难度。

而在美国东南部，迈阿密等城市持续受高温笼罩，刚于周六（11日）举行、由英格兰对阵挪威的世界杯八强赛事，亦是在高温环境下进行。