不满新书质疑高龄健康 特朗普反击：我体检完美认知测试打满分

现年80岁、美国史上年纪最大的总统特朗普，于周六（7月11日）在社交媒体发文，自爆在沃尔特·里德国家军事医疗中心完成了一次「完美体检」。白宫随后澄清，特朗普所指的是他早于今年5月下旬接受的体检，当时报告指其健康状况非常良好。特朗普嘲讽纽时记者不如他聪敏，更说他们的新书就是垃圾。

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「答对全部问题」

特朗普称自己身心健康，同时指出纽约记者都不如他。TrumpTruthOnX@X

特朗普在贴文中写道：「我刚刚在沃尔特．里德医院（Walter ‌Reed National Military Medical Center）完成了一次完美的体检，我每六个月都会体检一次。我还主动要求进行认知测试，我是唯一这样做的总统，而且我三次都通过了——答对全部问题。」

怒轰纽时记者新书是「垃圾」

同时，特朗普猛烈反击《纽约时报》知名记者马姬．哈伯曼（Maggie Haberman）与乔纳森．斯万（Jonathan Swan）近日引发广泛关注的新书《政权更迭：特朗普的帝王式总统生涯内幕》（Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump）。

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该书揭露了特朗普重返权力中心的内幕，并披露白宫幕僚对其高龄、精力和身体状况的担忧；书中更爆料特朗普身边有一位极低调的「隐形女心腹」，不仅掌控著总统获取的大部分资讯，甚至经常在特朗普的私人空间留下极具情感色彩的私人便条。

对此，特朗普在贴文中，称哈伯曼和斯万如果做认知测试，正确率会不足50%；更愤怒地呼吁支持者「不要买他们的书，那根本是垃圾」。

高龄总统健康成焦点

此前，外界对前总统拜登认知能力的担忧，最终导致拜登退出2024年连任竞选。自此，高龄领导人的健康和精神状况成为华盛顿反复辩论的焦点。特朗普过去经常吹嘘自己在认知测试中的表现，多次强调自己拿了满分，以此证明自己虽已年届八旬，但精神状态依然大好。