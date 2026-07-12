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高市早苗出席「继承前首相安倍晋三遗志集会」 致辞盼成战斗型政治人物

即时国际
更新时间：21:20 2026-07-12 HKT
发布时间：21:20 2026-07-12 HKT

日本首相高市早苗于周六（11日）出席在东京举行、旨在「继承前首相安倍晋三遗志」的保守派人士集会。她在致辞强调：「无论面临多大的舆论批评，一个不勇于挑战的国家就没有未来。」

高市早苗在谈及第二次安倍政权（2012-2020年）所奠定的经济、外交及国家安全保障政策时指出，「安倍先生当年勇于挑战那些可能导致国民意见分歧、极具争议性的课题。」她更随即表明心志：「我希望自己能成为像安倍先生那样，敢于迎难而上的『战斗型政治人物』。」

高市早苗致辞时又提到，其政权已成功取消将防卫装备品成品出口限制于非战斗用途的「五类」规定，并积极推动《国家情报会议》设置法案获得通过。她强调，即使这些改革在推进过程中受社会各界的诸多批评，但最终依然成功落实。

集会上，多名自民党骨干成员纷纷公开表达对高市政权的支持，当中包括自民党代理干事长萩生田光一和自民党众议院宪法审查会会长古屋圭司。安倍晋三的遗孀安倍昭惠亦出席了集会。

日本前首相安倍晋三于2022年7月8日在奈良街头助选时，遭45岁男子山上彻也暗杀身亡。日本奈良法院今年1月21日判处山上彻也无期徒刑。

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