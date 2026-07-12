世界杯2026︱决赛草皮开卖每块$3500 官网「谜之尺寸」惹热议

国际足协（FIFA）日前宣布，计划将2026世界杯决赛场地——美国大都会人寿体育场（MetLife Stadium）的决赛草皮割块出售，每块售价450美元（约3,528港元），不过官方却未有标明草皮的单位，引来热议。

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买草皮附送USB手指

世界杯决赛一块草皮卖3500元港币。FIFA官网

世界杯决赛一块草皮卖3500元港币。FIFA官网

世界杯决赛一块草皮卖3500元港币。FIFA官网

国际足协（FIFA）日前宣布，计划将2026世界杯决赛场地——美国大都会人寿体育场（MetLife Stadium）的决赛草皮割块出售。法新社

官方表示，会将决赛当日原有的草坪碎片永久封存于优质亚加力（Acrylic）之中，这绝对是个「足球界历史珍品」。套装同时附有一只外观时尚现代、带有防伪膜的纪念版水晶USB手指。

两件纪念品均会妥善安放在专为球迷及收藏家打造的精致铰链式肩盒内，盒身外层更采用了局部UV工艺点缀。

比赛结束后始出货

不过，这个天价收藏品亦引来网民热话，因为FIFA官方只标明每块草皮的尺寸为「17.5 × 17.5 × 17.5」的立方体，却完全没有说明该数字是以英寸、厘米还是毫米为单位。

这场举世瞩目的世界杯决赛将于7月19日上演，国际足协强调，所有订单必须在决赛正式结束后才会安排出货。目前，该产品仅限配送至美国、英国和欧洲地区，大中华区的球迷想入手恐怕要想想办法了。