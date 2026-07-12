大青褶伞 | 大阪公园惊现肥美毒菇 老幼食后或引并发症

近日，日本大阪市内公园大量出现剧毒菇类「大青褶伞」，因外观肥美易被误认食用菇，过去曾多次发生中毒事件。市政府特别呼吁切勿采摘与食用，公园亦展开紧急清除工作。

毒菇易中毒 不可乱吃

据关西电视台报道，位于大阪市西区的「靭公园」内，毒菇自行大量繁殖。过去曾有50多岁男子误食后出现呕吐、腹痛及腹泻等中毒反应，紧急送医才脱险。

大阪食安推进课强调，面对成分不明的野生菇类，民众必须恪守「不采、不吃、不卖、不送人」的四不原则，若有疑虑应立即向管理单位反映。

大青褶伞。小红书/@Eva IV

大青褶伞。小红书/@Eva IV

大青褶伞。小红书/@饭饱饱

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气候变迁令毒菇在市区爆发

近畿大学农学部白坂宪章教授指出，大青褶伞菇原多分布于温带与热带等温暖地区，生长于富含腐叶土的环境中。近年受全球气候变迁影响，此菇类在市区绿地现踪案例逐年增加，今年梅雨季节降雨量大，更促使其大爆发。教授坦言，由于菇类会散播大量孢子，明年仍可能再度生长，欲完全根绝几乎不可能。

这类毒菇成分正被日本立命馆大学药学部井之上浩一教授的研究团队用于癌症治疗药物开发，试图将毒素转化为救人新药。

食用风险：

大青褶伞菇有毒，误食后通常在数小时内出现严重胃肠道症状，包括剧烈呕吐、腹痛、腹泻及脱水等，严重者可能需住院治疗。虽然多数案例不会直接致命，但对儿童、老人及体弱者风险较高，可能引发并发症。