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熊出没注意︱日翁熟睡惊觉「热气吹脸」　睁眼与熊贴脸即狂吼退敌

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更新时间：16:28 2026-07-12 HKT
发布时间：16:28 2026-07-12 HKT

日本野生熊的总数估计约在5万至8万头之间，人熊冲突频生。近日，岩手县雫石町（日文：雫石町 ／しずくいしちょう）发生一宗惊险的人熊对峙。

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忘记锁门 引熊入室

事发于7月9日凌晨，该名69岁老翁刚完成乳牛接生工作，在客厅躺下熟睡，一时大意漏锁厨房后门。熟睡中的他，突然察觉脸庞传来动物的呼吸热气。他惊醒睁眼，赫然看见巨熊的脸与他近距离贴近，人熊对视，距离仅在咫尺。

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老翁当下放声大吼，野熊受惊逃出屋外；岂料巨熊随后竟再度用前脚「自行推开大门」企图折返。遂老翁二度大吼，将其驱离并立刻锁门。野熊事后仍在屋外徘徊，并发出低沉咆哮。所幸野熊眼见无机会下手，自知事败，悻悻然自行离开。

老翁儿子透露，这头熊早有「前科」，数日前曾闯入他们家洗劫了15公斤饲料。地方政府在案发前一天才刚设置箱型陷阱，没想到翌日野熊就大胆登堂入室。所幸事件未造成伤亡，家属余悸犹存，促请当局尽快驱逐巨熊。

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