俄乌战争 | 乌克兰成立「远程打击」司令部 俄军袭乌酿8死50伤

7月11日晚，乌克兰总统泽连斯基宣布，在武装部队内成立「远程打击」司令部，集中资源压制俄罗斯作战能力。同日凌晨，俄军以弹道导弹及无人机猛烈攻击乌克兰，导致至少8人死亡、50人受伤，其中首都基辅有11人受伤。

泽连斯基成立「远程打击」司令部持续攻俄

泽连斯基指出，新成立的司令部将全力运用可用资源，进一步削弱俄方开战能力。乌军近来几乎每日袭击俄罗斯境内能源基础设施，周五先后攻击克拉斯诺达尔伊尔斯基炼油厂、列宁格勒乌斯季卢加炼油综合体及罗斯托夫油码头。

泽连斯基在例行讲话中表示：「今天，我签署了一项法令，在武装部队内部设立一个特别指挥部，该指挥部旨在对俄罗斯实施远程乃至全球范围的打击，以回应这场战争。」

乌克兰无人机部队指挥官布洛夫迪表示，周五在亚速海击中10艘油轮，近五日已有近50艘燃料船受损，形容「俄影子舰队正在缩水」。俄罗斯官员则称，只有4艘船被袭击，1人丧生。



俄方被迫暂停顿河至亚速海航道，专家估计可能影响该区近四分之一小麦出口；俄国内汽油产能已跌至约65%，克里米亚燃料危机已持续数周，此前俄罗斯已禁止柴油出口。

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乌方难以拦截弹道导弹

俄军周六凌晨向乌方发射6枚弹道导弹、6枚巡航导弹及121架无人机，乌军击落至少2枚巡航导弹及111架无人机，但因爱国者系统弹药严重短缺，过去一个月几乎难以拦截弹道导弹。基辅市军管部门称，非住宅楼、办公楼及变电站起火，多处住宅窗户被震碎。

全国共有11处地点遇袭。乌克兰官员指出，苏梅一人群聚集区遭两枚俄军炸弹击中，其中一枚直接命中公车站，造成5人死亡、30人受伤；敖德萨则遭飞弹攻击，造成2死1伤，东部哈尔科夫一间民营企业遭无人机袭击，7人受伤，斯洛维扬斯克也有1人丧命。

首都基辅同样遭遇袭击，多个行政区重要基础设施受损，至少11人受伤。本月以来，基辅及周边地区已有逾60人死亡。

俄军周六凌晨袭击乌方。路透社

俄军周六凌晨袭击乌方。路透社

俄军周六凌晨袭击乌方。路透社