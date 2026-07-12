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Meta终止IG新AI图像生成功能　侵犯用户肖像权引争议

即时国际
更新时间：11:26 2026-07-12 HKT
发布时间：11:26 2026-07-12 HKT

7月7日，Instagram（IG）母公司Meta推出AI绘图工具Muse Image，允许用户标记（tag）公开的Instagram帐号，取用其帐号内影像与内容，以生成或改写AI图片。该功能不会通知该公开帐号使用者授权，直接取用其个人影像资料。因此引发隐私与肖像权争议，Meta于10日紧急宣布下架该功能。

Meta解释，增设此功能是为了打造实用的创作工具，而用户亦能自行设定个人资料的使用权限。经大量用户反馈，Meta即终止该功能，承认未能达到预期效果。

尽管官方强调用户可设定内容使用权限，但该功能对用户为预设自动启用，所以用户会在不知情下自动授权，引发强烈反对。

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荷里活的美国演员工会（SAG-AFTRA）表扬此次下架为「维权胜利」，狠批该功能忽视潜在安全隐忧。人权机构「隐私国际」（Privacy International）也批评AI企业肆意将民众影像数据视为商用素材。

据英媒报道，Meta仍持续在AI领域布局，计划将相关AI功能导入旗下多个平台，亦正研发AI影片工具。

 

 

 

 

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