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美伊战争 | 伊朗报复美军空袭 发射导弹袭波斯湾邻国

即时国际
更新时间：16:47 2026-07-12 HKT
发布时间：16:47 2026-07-12 HKT

中东战火再燃。伊朗周日（12日）向波斯湾邻国发射导弹和出动无人机，以回应美国发动的新一轮空袭。据法新社和当地媒体报道，卡塔尔、阿联酋和巴林均听到警报声和爆炸声。

伊朗媒体报道称，美国空袭后，伊朗阿巴斯港、锡里克、贾斯克、格什姆岛以及与伊拉克接壤的胡齐斯坦省均发生爆炸。

相关新闻：美伊战争 | 特朗普：千枚导弹已瞄准 若遭暗杀 将大举炸伊朗

法新社和路透社较早前综合报道，美军中央司令部发布声明指出，在「伊斯兰革命卫队（IRGC）公然攻击一艘行经霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）、悬挂塞浦路斯国旗的货轮」之后，美方已对伊朗展开本周第3轮的空袭行动。

数小时后，巴林响起空袭警报。阿联酋和卡塔尔说，他们已拦截来袭导弹，多哈方面称有三人受伤。

伊朗再次关闭霍尔木兹海峡

相关新闻：伊朗局势｜穆杰塔巴发表书面声明：为哈梅内伊复仇是国家义务

美国总统特朗普周五在社交平台重申，临时停火协议已经「结束」，但美方仍会参与谈判，寻求永久结束战争。官员透露，特朗普只给予美方谈判代表有限时间与伊朗达成协议；若谈判破裂，总统仍有多种应对选项。

伊朗新最高领导人穆杰塔巴・哈梅内伊（Mojtaba Khamenei）在父亲葬礼后首度发表声明，誓言要为父亲遇刺报仇。美国总统特朗普则警告，美国已准备好发射更多导弹。

 

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