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世界杯2026︱英格兰反胜入4强 挪威航空即「找数」IG换英航标志

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更新时间：10:01 2026-07-12 HKT
发布时间：10:01 2026-07-12 HKT

世界杯今早英格兰对挪威的8强大战，最终英格兰在加时凭祖迪比宁咸梅开二度，以2:1击败挪威。挪威航空赛前「挑机」英国航空，指输者要在Instagram换对方标志。挪威队战败后，挪威航空即当「找数真汉子」，在IG换上英航的头像。

挪威航空做「找数真汉子」获赞

挪威的廉航挪威穿梭航空（Norwegian Air Shuttle）上周三在落实英格兰与挪威争夺4强席位后，便公开向英国航空（British Airways）叫战，提出以公司官方头像作为赌注，引起全球球迷、网民围观食花生。

相关新闻：世界杯挪英对决前夕 挪威航空IG下战书：赌输换对方头像 英航神回

 

披头四官方社交网赛后发帖，向英格兰杀入4强的功臣祖迪比宁咸致敬。
披头四官方社交网赛后发帖，向英格兰杀入4强的功臣祖迪比宁咸致敬。

随著挪威队饮恨今届世界杯，8强止步后，挪威穿梭航空也即刻把IG的标志更换成英航标志一天，愿赌服输，为这届世界杯再添美谈。

相关新闻：世界杯2026｜比宁咸梅开二度 英格兰加时反胜挪威晋4强

祖迪比宁咸成为「三狮军团」晋级4强的功臣后，英国传奇乐队披头四的官方IG，也作出回应，发文配上祖迪比宁咸的照片，并加上「HEY」字致敬。因为披头四其中一首名曲《Hey Jude》，正正与祖迪比宁咸「撞名」。

 

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