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南韩古刹办相亲营 僧侣变红娘抗低生育

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更新时间：08:47 2026-07-12 HKT
发布时间：08:47 2026-07-12 HKT

为缓解南韩严峻的低生育率危机，大邱市郊一座建于8世纪的古刹「桐华寺」，早前在政府支持下举办了一场长达30小时的相亲营。寺内僧侣化身「爱神」，协助参加者打破隔阂、寻找真爱，期望借此提升结婚率，缓解国家的人口危机。这场打破传统的寺庙相亲最终成果丰硕，成功撮合了8对情侣。

成功吸引约1600人报名

英国广播公司（BBC）报道，是次配对活动共吸引约1600人报名，最终有24名男女（12男12女）参与。他们背景各不相同，有28岁的办公室白领表示，调职后生活两点一线，极难结识异性。在大邱一间大型乳品厂工作的30岁男职员则称，公司男员工比例高达97%，加上他一向抗拒网络交友，多次相亲亦无疾而终。

2023年，南韩女性平均生育子女数跌至0.72，创历史新低。分析指出，除了房价高企与育儿支援不足外，当地年轻人社交圈子狭窄，加上交友程式并不普及，均令结识异性难上加难。

资深僧侣提醒参与者繁衍后代的责任

这场于佛门净地举办的相亲营行程极为紧凑。24名单身男女在短短30小时内，透过自我介绍、共晋午餐与晚餐、互赠玫瑰及才艺展示等一连串活动打破隔阂。

期间一位资深僧侣发表了慷慨激昂的演讲，提醒参与者繁衍后代的责任，然后齐唱国歌。但这些单身者更关心自己的爱情而不是爱国义务，含糊不清地唱着歌词。

最终有8对情侣成功配对，当中有2对甚至是这场活动的工作人员与参与者。不少参加者坦言不虚此行，形容犹如重返少年时代，不仅重拾追寻爱情的勇气，更收获了珍贵的自信与友谊。

自2000年代初以来，韩国当局一直举办各种相亲活动，例如河边DJ之夜等，但在佛寺举办相亲营则较为「独特」。

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