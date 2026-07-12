美食摄影奥斯卡 | 华人摄影师定格中国火锅节 展现数百食客澎湃活力惊艳夺奖

2026年度「世界美食摄影大奖」（World Food Photography Awards）近日揭晓获奖名单。这项赛事成立于2011年，有美食摄影奥斯卡的美誉，设立超过25个奖项类别。本届大赛共收到来自全球50多个国家的近9000份作品。摄影师各显神通，透过镜头将丰收、集市、家庭厨房、街头小吃、活动庆典等多元场景呈现在大众面前。一张张扣人心弦的照片，拼凑出一幅宏大的全球饮食文化肖像，向世人展示食物如何成为编织全球文化与日常生活的核心纽带。以下是本次大赛中10张令人惊艳的获奖佳作：

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《美食爱好者的盛宴》宋平耀（中国）

「庆典美食」一等奖

这幅作品定格了中国火锅节上的壮观一幕。数百名食客围坐在一起，中间放置着红油汤底，里面熬煮着辣椒及各式香料。食客一边大快朵颐，一边举起手机拍摄、直播，展现饮食与网络社交文化交织的澎湃活力。

Pingyao Song/ World Food Photography Awards

《一位在苏联时期疗养院食堂用餐的老妇》 Jo Kearney（英国）

总冠军、「餐桌美食」一等奖

这幅夺冠作品，捕捉到塔吉克一座苏联时期疗养院食堂内的孤寂一刻。相片仿佛在提醒世人：美食摄影不但旨在勾起食欲，更可唤起对特定时空的历史记忆。这间「疗养酒店」坐落群山之中，依天然温泉而建，如今凭借廉宜的价格，吸引着不少游客。

Jo Kearney/ World Food Photography Awards

《京都渔村》Albert González（西班牙）

「百里挑一」一等奖

在日本京都府著名的临海渔村伊根町，当地渔民采用传统的「日式干鱼法」，将新鲜捕获的鱿鱼挂在木架上晾晒。这种保存方法，仅靠盐分、海风与时间的沉淀，能将海洋的鲜甜升华。

Albert González/ World Food Photography Awards

《胡格利河的清晨捕捞》Marco Rutten（荷兰）

「把收获带回家」一等奖

日出时份，在印度加尔各答最繁忙的交通枢纽豪拉大桥底下，一队渔民正于胡格利河上奋力收网。他们辛劳捕获的各种鱼类，数小时后便会出现在附近的街市。画面宁谧而充满生命力。

Marco Rutten/ World Food Photography Awards

《京都街头小贩》Kara Baird（澳洲）

「街头美食」一等奖

在素有「京都厨房」之称的锦市场内，在狭窄的巷弄里，游客穿梭于挤拥的人潮与蒸气袅袅的商舖之间，沿途的街头小食、渍物、海鲜与甜品令人目不暇接。

Kara Baird/ World Food Photography Awards

《酒泥深处》Juan Miguel Ortuo Martinez（西班牙）

「年度路易亚都葡萄酒摄影师」一等奖

镜头瞄准一个昏暗的地下葡萄酒罐。一名工人进入罐子内部，手持高压水枪清洗上一季酿酒的残留物。照片深刻揭示了酿酒背后不为人知的艰辛劳作，与餐厅内葡萄酒象征的浪漫情调大相迳庭。

Juan Miguel Ortuo Martinez/ World Food Photography Awards

《最后的「点」缀》Michela Balboni and Federico Borella（意大利）

「家庭美食」一等奖

在乌兹别克的历史名城撒马尔罕，一个小孩正伸手探向刚从自家新鲜出炉、热气腾腾的饼。这种饼呈圆形，皮厚具嚼劲，传递着浓浓的家庭温情。

Michela Balboni and Federico Borella/ World Food Photography Awards

《给太阳神的献礼》Indigo Larmour ( 印度）

「Jamie Oliver青少年组」一等奖

在印度西孟加拉邦举行传统节日「太阳神节」期间，虔诚的信徒站在水中，举起敬献给太阳神的食物祭品。这个主要由女性参与的古老节日，核心在于表达感恩、自我净化与虔诚信仰。

Indigo Larmour/ World Food Photography Awards

《孟加拉椰菜市场》Kazi Mohammad Golam Quddus（孟加拉）

「美食市场」一等奖

清晨时份，孟加拉西北部博格拉区的一个蔬菜市场正悄然苏醒。农民用载货三轮车运来新鲜采摘、翠绿饱满的椰菜，等待商户前来收购。

Kazi Mohammad Golam Quddus/ World Food Photography Awards

《祖传食品》Lehoczki Balázs（匈牙利）

「动态美食」一等奖

这位匈牙利摄影师坦言，多年来一直渴望在厨房为祖父母拍摄一张合照，却总觉得自己技术未够班。直到今年，祖母特意去了趟理发店、祖父精心剃了胡子，他才在厨房架起摄影器材。这张照片无疑是全场最温馨、最具人情味的压轴之作。

Lehoczki Balázs/ World Food Photography Awards