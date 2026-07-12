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伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡 美媒：阿曼提出设立南北两条航道

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更新时间：08:13 2026-07-12 HKT
发布时间：08:13 2026-07-12 HKT

伊朗周日（12日）宣布暂时关闭霍尔木兹海峡，指一艘船只未经批准改变航线、危及海上安全，遭伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）海军击中并迫停。伊方警告，任何针对伊朗的报复行动都将遭到「严厉回应」。

伊朗：海峡将暂停开放 直至美国停止干预

伊朗革命卫队海军在声明中表示，涉事船只因关闭通讯及相关系统、危害航行安全而遭拦截，但未透露船只名称、所属国家及其他细节。声明称，多艘船只此前尝试沿「未获授权航线」通过海峡，并无视当局要求其修正航向的警告。

伊方表示，霍尔木兹海峡将「暂停开放，直至另行通知」，并称措施将持续至「美国停止干预该地区」为止。革命卫队海军又警告，任何侵略伊朗的行动都会遭到强烈反击，区内「新的敌方基地」将成为攻击目标。

美国官员周五表示，华府正要求伊朗公开承诺停止袭击通过霍尔木兹海峡的船只，并确保所有航道保持开放，同时不得收取通行费。

伊方表示，霍尔木兹海峡将暂停开放，直至另行通知。路透社
伊方表示，霍尔木兹海峡将暂停开放，直至另行通知。路透社
阿曼已提出管理霍尔木兹海峡的方案，建议设立南北两条航道。路透社
阿曼已提出管理霍尔木兹海峡的方案，建议设立南北两条航道。路透社

美国总统特朗普周五表示，美伊双方同意继续谈判，但同时宣布早前停火安排已结束。伊朗一名高级官员则透露，伊朗、美国、卡塔尔及巴基斯坦正尝试安排新一轮谈判。

CNN：南线自由通行 北线需获伊朗批准

伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）周六在阿曼马斯喀特会见阿曼外长巴德尔．布赛义迪（Sayyid Badr Albusaidi），双方讨论确保船只安全通过霍尔木兹海峡的「适当机制」。阿曼其后表示，两国谈判人员将继续进行技术及政治层面的磋商。

此前，美国有线新闻网（CNN）报道，阿曼已提出管理霍尔木兹海峡的方案，建议设立南北两条航道。南线经阿曼领海，可按战前条件自由通行；北线经伊朗领海，船只则需事先获伊朗批准，但不收取通行费。

霍尔木兹海峡是全球最重要能源运输通道之一，战事爆发前约有全球五分之一石油供应经此运输。伊朗封锁海峡的行动已令能源价格上升，加剧全球通胀压力。

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