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美司法部传票要求《纽时》4名记者作供 涉报道新空军一号安全疑虑

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更新时间：04:07 2026-07-12 HKT
发布时间：04:07 2026-07-12 HKT

美国司法部周五向《纽约时报》（The New York Times）4名记者发出传票，要求他们下周出席曼哈顿联邦大陪审团听证，据报与该报早前一篇揭露特朗普政府新启用「卡塔尔赠送空军一号」安全问题的报道有关。

新空军一号安全系统不及旧机 存安全风险

涉事记者包括朱利安·巴恩斯（Julian E. Barnes）、埃里克·利普顿（Eric Lipton）、泰勒·佩杰（Tyler Pager）及埃里克·施密特（Eric Schmitt）。他们早前报道，特朗普政府早前接收波音747-8「空军一号」，经翻新后虽已投入使用，但部分先进安全系统仍不及现役旧机，可能存在安全风险。

报道指，特朗普本周前往土耳其出席北约峰会时，原定乘坐新空军一号，但因一项安全措施被迫改乘旧款空军一号。由于美国早前对伊朗发动新一轮军事打击，事件亦引发外界对特朗普可能面临安全威胁的关注。

纽时报道，特朗普政府早前接收的波音747-8「空军一号」，经翻新后虽已投入使用，但部分先进安全系统仍不及现役旧机，可能存在安全风险。路透社
纽时报道，特朗普政府早前接收的波音747-8「空军一号」，经翻新后虽已投入使用，但部分先进安全系统仍不及现役旧机，可能存在安全风险。路透社
特朗普前往土耳其出席北约峰会时，原定乘坐新空军一号，但因安全措施被迫改乘旧款空军一号。路透社
特朗普前往土耳其出席北约峰会时，原定乘坐新空军一号，但因安全措施被迫改乘旧款空军一号。路透社

《纽约时报》表示，文章刊登前，一名联邦调查局（FBI）高级官员曾联络报社，要求停止刊登报道，理由涉及国家安全。据报，传票其后由联邦探员亲自送到4名记者住所。

纽时批对新闻自由的恐吓及打压

《纽约时报》强烈批评司法部行动，形容是对新闻自由的恐吓及打压。该报律师麦克劳（David McCraw）表示：「联邦执法人员出现在新闻记者家门前，对任何相信宪法及其保障的新闻自由的美国人而言，都应感到震惊。」他强调，记者的工作是报道事实，保障公众了解政府运作及纳税人资金用途的权利，并批评有关行动「明显是试图透过恐吓记者，阻止公众了解国家正在发生的事情」。

多个新闻自由组织亦批评司法部做法。全国记者俱乐部（National Press Club）发表声明称，向《纽约时报》记者发出传票「威胁美国宪法保障的独立新闻自由」，并要求司法部撤回有关要求。

新闻自由基金会（Freedom of the Press Foundation）则形容，围绕卡塔尔赠送波音747-8飞机的争议，是特朗普政府的「尴尬事件」。该基金会倡议主管塞斯·斯特恩（Seth Stern）表示，政府以国家安全为由调查记者时，往往实际上是在保护自身声誉。

他指出，特朗普政府被指花费数亿美元公帑改装一架「飞行中的贿赂品」，但即使如此仍未达到安全要求，这种尴尬「不能凌驾于维护自由及独立新闻的需要之上」。

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