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世界杯2026｜佛得角门将禾辛拿爆红 新发现海蛞蝓以其名字命名致敬

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更新时间：02:44 2026-07-12 HKT
发布时间：02:44 2026-07-12 HKT

佛得角门将禾辛拿（Vozinha）今届世界杯表现出色，除在球场上赢得全球关注外，更获科学界另类致敬。一种近日在加勒比海发现的新海洋软体动物，被西班牙研究员以他的名字命名为Aldisa vozinhai，英文名为「Vozinha's sea slug」。

古巴哈瓦那附近海域发现

该新物种由西班牙奥维耶多大学（University of Oviedo）动物生物学及动物学教授奥尔特亚（Jesus Ortea）发现，并收录于其著作《生物多样性故事》（Historias de la Bioadversidad）中。这种体型细小的红色海蛞蝓，身长约4毫米，过去一直未被科学界记录。

研究显示，该物种是在奥尔特亚进行海洋生物多样性研究期间，在古巴哈瓦那附近海域及瓜德罗普岛（Guadeloupe）一带发现。其命名作品亦特意配合世界杯出版，以纪念禾辛拿在赛事中的突出表现，包括佛得角首战0:0逼和欧洲冠军西班牙一役中，禾辛拿作出7次关键扑救，当选该场最佳球员。

禾辛拿曾推动海洋研究及环境保护工作

奥尔特亚表示，以禾辛拿命名新物种，是希望借此向佛得角人民致敬。他指出，自己与佛得角一直有联系，而禾辛拿亦曾因推动当地海洋生物多样性研究及环境保护工作，于2023年获颁环境功绩奖章（Medal of Environmental Merit）。

这并非奥尔特亚首次以足球员名字命名新发现物种。2019年，他发现一种微小海螺后，亦曾以前皇家马德里及哥斯达黎加门将拿华斯（Keylor Navas）命名。

现年40岁的禾辛拿拥有超过20年职业生涯，曾效力佛得角、摩尔多瓦、斯洛伐克、塞浦路斯及葡萄牙等地球会。他在今届世界杯成为佛得角首次参加世界杯历史中的重要人物，并以40岁零12日之龄，成为首次代表某国出战世界杯的最年长球员。

社交平台帐户追踪者增至逾2850万

禾辛拿在世界杯期间人气急升。他的Instagram帐户在佛得角首战西班牙前约有5万名追踪者，之后迅速增加至逾2850万。

世界杯期间，禾辛拿代表佛得角在小组赛出战，其中包括对沙特阿拉伯保持清白之身，协助这支非洲小国历史性晋级淘汰阶段。16强面对卫冕冠军阿根廷时，他再次有亮眼演出，全场作出7次扑救，虽然佛得角最终在加时以3:2惜败，但其表现再次赢得外界赞赏。

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