约旦河西岸多名记者遇袭 以色列警拘4名定居者 持木棍金属棍图阻离开
发布时间：01:46 2026-07-12 HKT
以色列警方表示，周六在约旦河西岸，拘捕4名犹太定居者，涉嫌袭击包括CNN在内的多名记者。事发时，记者正在拉马拉（Ramallah）北面的辛吉尔（Sinjil）村附近采访，报道巴勒斯坦裔美国人赛义夫．穆萨莱特（Saif Musallet）去年被定居者殴打致死一周年。
有人持刀试图刺破采访车车胎
据美媒CNN报道，CNN采访队及其他记者抵达穆萨莱特遇害地点后数分钟，数名以色列定居者突然冲入现场。当CNN采访队及其他记者试图驶离时，4名定居者驾车堵路，并尝试阻止车辆前进。
报道指，该批定居者手持木棍、金属棒及石块，其中一人更亮出刀子，试图刺破CNN车辆的轮胎。其后，定居者再跳上尾随CNN车辆、载有另一批记者的汽车，并砸碎该车挡风玻璃。另有一批定居者试图封堵另一条离开路线，并追赶记者至辛吉尔村方向。
警方及以色列军方人员到场后，拘捕4名疑犯，并在其附近车辆内检获棍棒及一把刀。警方表示，已就事件作进一步调查。以色列警方在声明中表示，对任何暴力行为及破坏财物都「极为重视」，尤其当事件涉及正在执行采访工作的传媒人员。
穆萨莱特于2025年7月遇害后，美国驻以色列大使霍卡比（Mike Huckabee）曾形容事件是「犯罪及恐怖行为」，并呼吁当局彻查，但穆萨莱特的父亲接受CNN访问时表示，至今仍无人被捕。
美国国会众议员日前亦被定居者拘留
事件发生前几日，美国国会众议员霍恩达（Ro Khanna）亦曾在约旦河西岸图穆斯艾亚（Turmus Ayya）附近被定居者拘留。该村住有数以千计巴勒斯坦裔美国人，近年多次遭到定居者袭击。霍恩达其后向路透社表示，当时见到定居者及以军士兵「毫无顾忌地」拘留美国人，对美国国会议员身处车上毫不尊重。
以色列总理内塔尼亚胡早前接受CNN访问时亦承认，定居者暴力问题「已经失控」，形容施袭者是一群150人的「少年罪犯」。他称警方及军方有采取行动，但以色列法院对涉定居者暴力案件「判决过于宽松」。