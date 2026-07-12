约旦河西岸多名记者遇袭 以色列警拘4名定居者 持木棍金属棍图阻离开

以色列警方表示，周六在约旦河西岸，拘捕4名犹太定居者，涉嫌袭击包括CNN在内的多名记者。事发时，记者正在拉马拉（Ramallah）北面的辛吉尔（Sinjil）村附近采访，报道巴勒斯坦裔美国人赛义夫．穆萨莱特（Saif Musallet）去年被定居者殴打致死一周年。

有人持刀试图刺破采访车车胎

据美媒CNN报道，CNN采访队及其他记者抵达穆萨莱特遇害地点后数分钟，数名以色列定居者突然冲入现场。当CNN采访队及其他记者试图驶离时，4名定居者驾车堵路，并尝试阻止车辆前进。

报道指，该批定居者手持木棍、金属棒及石块，其中一人更亮出刀子，试图刺破CNN车辆的轮胎。其后，定居者再跳上尾随CNN车辆、载有另一批记者的汽车，并砸碎该车挡风玻璃。另有一批定居者试图封堵另一条离开路线，并追赶记者至辛吉尔村方向。

警方及以色列军方人员到场后，拘捕4名疑犯，并在其附近车辆内检获棍棒及一把刀。警方表示，已就事件作进一步调查。以色列警方在声明中表示，对任何暴力行为及破坏财物都「极为重视」，尤其当事件涉及正在执行采访工作的传媒人员。

美国国会众议员霍恩达亦曾在约旦河西岸图穆斯艾亚附近被定居者拘留。路透社

美国国会众议员霍恩达亦曾在约旦河西岸图穆斯艾亚附近被定居者拘留。路透社

美国国会众议员霍恩达亦曾在约旦河西岸图穆斯艾亚附近被定居者拘留。路透社

CNN采访队及其他记者试图驶离时，4名定居者驾车堵路，并尝试阻止车辆前进。路透社

穆萨莱特于2025年7月遇害后，美国驻以色列大使霍卡比（Mike Huckabee）曾形容事件是「犯罪及恐怖行为」，并呼吁当局彻查，但穆萨莱特的父亲接受CNN访问时表示，至今仍无人被捕。

美国国会众议员日前亦被定居者拘留

事件发生前几日，美国国会众议员霍恩达（Ro Khanna）亦曾在约旦河西岸图穆斯艾亚（Turmus Ayya）附近被定居者拘留。该村住有数以千计巴勒斯坦裔美国人，近年多次遭到定居者袭击。霍恩达其后向路透社表示，当时见到定居者及以军士兵「毫无顾忌地」拘留美国人，对美国国会议员身处车上毫不尊重。

以色列总理内塔尼亚胡早前接受CNN访问时亦承认，定居者暴力问题「已经失控」，形容施袭者是一群150人的「少年罪犯」。他称警方及军方有采取行动，但以色列法院对涉定居者暴力案件「判决过于宽松」。