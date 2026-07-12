特朗普女婿阿尔巴尼亚度假村再惹争议 卖地方被指伪造地契贩毒洗钱

据路透社报道，特朗普女婿库什纳拟在阿尔巴尼亚兴建豪华滨海度假村引发争议，检方指控将该土地卖给库什纳一方的迈阿密富商，涉嫌伪造地契、走私毒品与洗钱，冻结高达1.1亿欧元（约9.8亿港元）的交易资金并发出逮捕令。当地民众不满开发案破坏生态，早前大规模示威要求总理下台。

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路透社取得阿尔巴尼亚反贪机构的起诉文件，显示当局通缉在美国迈阿密经商场的谢胡（Artur Shehu）。他涉嫌伪造土地所有权证，而特朗普女婿库什纳正打算在该地皮建造价值数十亿美元的度假村，并涉嫌为贩毒集团洗钱。案情指谢胡及其同伙，将南美可卡因走私到欧洲港口，并透过伪造土地所有权文件等手段洗钱，利用这些资金建立庞大的房地产帝国。

谢胡代表律师卡克拉尼说：「所有关于阿图尔谢胡先生品行的指控均不属实。他既不是毒贩，也不是伪造房产文件的人。」他并表示，指控与事实不符，谢胡并不在意这些指控。

库什纳未涉不当行为

今年4月，谢胡将计划用于建造度假村的土地，卖给阿尔巴尼亚土地开发公司（Albania Land Development）。该公司由库许纳支持的度假村专案开发商萨赞房地产开发公司（Sazan Real Estate Development）和其他投资者拥有。检察官在案卷中写道：「根据现有证据，有合理理由怀疑上述资产是透过伪造文件获得。」

不过，案卷中并未指控库许纳或相关公司有不当行为。路透社也未发现任何迹象表明，投资者购买土地时对谢胡有怀疑。

村民自称「真地主」

该度假村计划被指控威胁野生动物，早前引发大规模抗议。涉事地皮附近的兹韦尔内茨村居民质疑谢胡是否拥有该土地，相关法律诉讼已持续十余年。十几位村民上月向路透社出示地契和税务记录，表示他们才是土地的合法所有者。