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伊波拉疫情｜美国公民在刚果受感染 疾控中心追踪密切接触者

即时国际
更新时间：22:29 2026-07-11 HKT
发布时间：22:29 2026-07-11 HKT

美国疾病管制与预防中心（CDC）周五表示，一名在民主刚果为人道主义组织工作的美国公民，伊波拉病毒检测呈阳性。CDC正追踪密切接触者。

CDC表示，他们正与患者的雇主、美国相关机构、公共卫生部门以及在民主刚果的合作伙伴共同努力，以防止病毒进一步传播。

相关新闻：伊波拉疫情 | 民主刚果疫情急速恶化 1759人确诊600死

这次伊波拉疫情是非洲大陆有史以来，蔓延速度最快的一次。民主刚果已至少有1,830例确诊，其中648例死亡。资金缺口、医疗中心遭到攻击，以及疫情重灾区民主刚果东部持续不断的冲突，都阻碍了遏制病毒传播的努力。

在疫情爆发的第一周，一名在民主刚果工作的美国医生受感染病毒检测呈阳性，随后被送往德国接受治疗。特朗普政府官员一度表示，美国计划将海外接触过伊波拉病毒的美国公民送往肯亚的一处新设施，而不是接回美国。但肯亚法院下令后，该计划已被暂停。

此次疫情由罕见的邦迪布焦病毒引起，目前未有核准的疫苗或治疗方法。研究人员已启动了药物测试，希望找到方法对抗病毒。

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