俄乌互攻｜乌克兰导弹袭21俄油轮 俄军轰基辅酿11伤

俄罗斯与乌克兰在过去一整夜持续互攻，乌克兰继续切断俄军的燃料供应，以无人机攻击亚速海上21艘俄国油轮；俄方则对乌国首都基辅发射无人机与导弹，造成11人受伤。此外，俄国还宣称已拿下乌克兰苏梅州（Sumy）的巴奇夫斯克镇（Bachivsk）。

乌军发声明表示，击中了21艘俄国油轮、4艘拖船、2艘货船，以及1艘用于军事后勤补给与支援港口基础建设的挖泥船。

同一时间，俄罗斯夜袭基辅，造成11人受伤。根据当时人在基辅的法新社记者，俄国导弹在防空警报大作前就打中基辅；该名记者在凌晨时分听到2波爆炸声，而空袭警报在第1波爆炸后几分钟才响。乌克兰总统泽连斯基在X上发文证实，基辅有民用基础建设在防空警报响起前就被击中。

泽伦斯基还贴出救援人员在烟雾与受损建筑物瓦砾中搜救的影片，表示俄方共发射120多架无人机与12枚导弹，其中半数是弹道导弹。泽伦斯基说，基辅有公寓大楼、办公大楼与1所神学院受损。