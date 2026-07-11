Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜25岁南非国脚积顿阿当斯惊传身亡

即时国际
更新时间：21:14 2026-07-11 HKT
发布时间：21:14 2026-07-11 HKT

刚代表南非参加2026世界杯的积顿阿当斯（Jayden Adams）今日惊传去世。他的家人和代表已确认此事，并请求外界尊重家庭私隐。南非足球界相继表达哀悼。

南非广播公司（SABC）透过facebook专页发文，表示南非足协（SAFA）已确认积顿阿当斯离世的消息。当地传媒报道，他在周六上午被发现死亡，有可能是自我了结生命。

南非以A组次名晋级32强。
南非以A组次名晋级32强。

南非足协在6月底曾表示，积顿阿当斯的祖母刚去世，但他坚持为国家队出战世界杯。

积顿亚当斯于2022年首次代表南非国家队出赛，是国家队和马摩洛迪落日队中场球员。他参加了南非队在美墨加世界杯小组赛的全部3场比赛，帮助球队晋级淘汰赛阶段，但在6月29日的32强赛事中，补时阶段遭加拿大队绝杀，以0:1出局。

加拿大半场与南非踢成0：0。美联社
加拿大半场与南非踢成0：0。美联社

南非体育、艺术和文化部长麦肯齐（Gayton McKenzie）在一份声明中表示：「得知积顿阿当斯去世的消息，我感到无比震惊和悲痛。南非足球失去了一位最有前途的年轻天才，我们全国人民与他的家人、队友以及数百万球迷一起哀悼，他们见证了他从一名前途无量的青训球员成长为一名国家队队员。」

麦肯齐强调，积顿阿当斯的死因尚未确定，呼吁媒体和公众保持克制和同情，不要妄加猜测。仳称「任何官方资讯将由相关方在适当时候发布」。

 

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
时事热话
11小时前
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
影视圈
5小时前
越南富国岛有观光快艇倾覆，至少15人死。ngosugartp@X
越南富国岛载印度游客快艇倾覆 15人罹难
即时国际
4小时前
粉岭「手机碰瓷党」出没 50路姐姐求帮忙疑暗藏「杀」机 港女踢爆骗徒套路｜Juicy叮
粉岭「手机碰瓷党」出没 50路姐姐求帮忙疑暗藏「杀」机 港女踢爆骗徒套路｜Juicy叮
时事热话
7小时前
$98叹火锅放题！连锁酒楼58折优惠 任食海鲜/肥牛逾50款配料 啤酒汽水任饮
$98叹火锅放题！连锁酒楼58折优惠 任食海鲜/肥牛逾50款配料 啤酒汽水任饮
饮食
10小时前
疑似吕方车Cam骂战片爆新潮语 「向后BYE」一夜爆红 网民洗版式爆笑：你今日bye咗未？
疑似吕方车Cam骂战片爆新潮语 「向后BYE」一夜爆红 网民洗版式爆笑：你今日bye咗未？
影视圈
9小时前
网传葵广沦「死场」二楼惊现「吉舖巷」？ 租户呻40呎舖月租可达5万 ：有业主宁愿放喺度都唔肯减租
网传葵广沦「死场」二楼惊现「吉舖巷」？ 租户呻40呎舖月租可达5万 ：有业主宁愿放喺度都唔肯减租
社会
4小时前
乐易玲首开腔揭「生日被偷Labubu」真相：唔讲都唔记得 避谈「真凶」身份 证梁烈唯已离巢
01:38
乐易玲首开腔揭「生日被偷Labubu」真相：唔讲都唔记得 避谈「真凶」身份 证梁烈唯已离巢
影视圈
6小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩担任香港警察学院结业会操的检阅官。
任警察学院结业会操检阅官 罗淑佩：今天毕生难忘 公职人员极大荣耀
突发
7小时前
世杯4强英格兰对挪威因极端天气，迈阿密预计有雷暴或需延迟开赛。美联社/路透社
01:22
世界杯2026｜世杯8强英格兰对挪威或延迟开赛 迈阿密极端天气预计有雷暴
足球世界
10小时前