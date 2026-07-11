世界杯2026｜25岁南非国脚积顿阿当斯惊传身亡

刚代表南非参加2026世界杯的积顿阿当斯（Jayden Adams）今日惊传去世。他的家人和代表已确认此事，并请求外界尊重家庭私隐。南非足球界相继表达哀悼。

南非广播公司（SABC）透过facebook专页发文，表示南非足协（SAFA）已确认积顿阿当斯离世的消息。当地传媒报道，他在周六上午被发现死亡，有可能是自我了结生命。

南非以A组次名晋级32强。

南非足协在6月底曾表示，积顿阿当斯的祖母刚去世，但他坚持为国家队出战世界杯。

积顿亚当斯于2022年首次代表南非国家队出赛，是国家队和马摩洛迪落日队中场球员。他参加了南非队在美墨加世界杯小组赛的全部3场比赛，帮助球队晋级淘汰赛阶段，但在6月29日的32强赛事中，补时阶段遭加拿大队绝杀，以0:1出局。

加拿大半场与南非踢成0：0。美联社

南非体育、艺术和文化部长麦肯齐（Gayton McKenzie）在一份声明中表示：「得知积顿阿当斯去世的消息，我感到无比震惊和悲痛。南非足球失去了一位最有前途的年轻天才，我们全国人民与他的家人、队友以及数百万球迷一起哀悼，他们见证了他从一名前途无量的青训球员成长为一名国家队队员。」

麦肯齐强调，积顿阿当斯的死因尚未确定，呼吁媒体和公众保持克制和同情，不要妄加猜测。仳称 「任何官方资讯将由相关方在适当时候发布」。