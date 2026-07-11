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司机开车失去意识口吐白沫　女子「果断开车门」带幼子逃生

即时国际
更新时间：20:01 2026-07-11 HKT
发布时间：20:01 2026-07-11 HKT

新加坡一名36岁母亲带着6岁儿子搭的士，73岁司机竟在途中渐渐失去意识。女子发现的士靠着路肩行驶，果断打开车门，利用车门与栏杆摩擦产生的阻力让车辆停下来。最终她和儿子安全下车，发现司机口吐白沫。警方确认司机在失去意识的状态下送医，正展开调查。

当地传媒报道，当时36岁内容创作者李蕊琪带着6岁儿子，从樟宜机场搭车去和丈夫会合，的士驶至新加坡东海岸公园大道（ECP）往滨海快速公路（MCE）路段。起初她一度与司机交谈，并无异状。后来她发现车窗不断被路旁枝叶打中，惊觉车子在高速公路靠右侧路肩。

她试着与司机说话，司机一度把车子开回原路，她见司机有打哈欠，以为是想睡觉，试着讲话让对方保持清醒。她要求司机停车，对方还能提问要停在哪里，没想到在这之后司机就没有了反应。

李蕊琪透露，当时司机眼睛微微张开，脚踩在油门上，车辆继续往前开。她不会开车又不敢贸然解开安全带，为了保命，她决定打开右侧车门，试图透过摩擦栏杆减速，「也不知道是不是他松脚了，没多久真的慢下来」。在后方车辆驾驶的帮助之下，母子俩顺利脱困。

下车后，李蕊琪发现司机失去意识，一旁路人赶紧叫救护车并报警。她透露：「在等救护车的时候，我发现司机口吐白沫，当时很担心他」。警方证实，这名73岁男司机在失去意识的状态下送医，此案已展开调查。

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