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张允基案｜「警监爸爸」与同僚联手或包庇杀人犯儿子 特别调查组突袭光州警察厅取证

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更新时间：16:39 2026-07-11 HKT
发布时间：16:39 2026-07-11 HKT

南韩「警二代」张允基（音译，장윤기）奸杀女高中生案，被揭发其任职警监的父亲，以及整光州警察局和搜查队都有包庇嫌疑，当局升级成立「特别调查组」并扩大调查，周六（7月11日）突袭搜查光州警察厅厅长办公室并取证。

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疑犯张允基（左）涉奸杀女高中生李彩媛，调查小组被揭循私灭证。 光州地方警察厅、光州全南哀悼团体
疑犯张允基（左）涉奸杀女高中生李彩媛，调查小组被揭循私灭证。 光州地方警察厅、光州全南哀悼团体

此案围绕23岁男子张允基，他涉嫌于5月5日凌晨0时11分左右，在光州一处人烟稀少的路上奸杀女高中生李彩媛。案件本身已轰动，日前还被揭发疑犯父亲任职警监，全局人员在查案时涉嫌包庇，包括由疑犯父亲亲自湮灭证据、其上司拖延交出资料阻碍调查等。

网民热议张允基（音译）眼神凌厉直视记者。 X截图
网民热议张允基（音译）眼神凌厉直视记者。 X截图

南韩国家警察厅下属的国家调查室成立特别调查组，已搜查光州警察厅厅长办公室、光州光山警察署署长办公室等5个地点。

相关新闻：光州刺杀女高中生疑犯身分公开 送检没闪缩凝视记者团10秒

在一片争议声中，国家警察厅代理厅长柳在成缩短了对美国的访问，周五返回南韩。他向受害者家属和公众道歉，并承诺将追究肇事者的责任。

检方已对警方处理这宗谋杀案的方式展开平行调查。

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