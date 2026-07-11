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世界杯2026｜秘鲁近5百初生婴取名夏兰特 登记局官员笑言：他也是秘鲁人

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更新时间：18:00 2026-07-11 HKT
发布时间：18:00 2026-07-11 HKT

挪威神锋夏兰特（Erling Haaland）在今届世界杯表现大放异彩，仅出场四次便狂轰七个入球，带领挪威历史性杀入八强。就在挪威对阵英格兰的大战前夕，秘鲁国家身份与民事登记局公布了一项有趣数据，显示当地已有468名初生婴儿登记使用其姓氏「夏兰特」，更有91名婴儿直接使用了他的全名「艾宁．夏兰特」。

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有3万人取名「尼马」

秘鲁当局发言人托雷斯（Ivan Torres）指出，国际球星向来为秘鲁父母提供不少命名灵感。这批以夏兰特命名的新生儿，绝大多数是在世界杯开锣后的几周内登记，随著挪威奇迹晋级八强，登记人数更迎来暴增。托雷斯更幽默地笑言：「夏兰特现在也是秘鲁人了。」

事实上，将孩子以足坛巨星命名在秘鲁已成传统。数据显示，秘鲁目前共有3,402人名为「美斯」（Messi），其中292人更使用了阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的全名。

此外，葡萄牙巨星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的名字亦获得1,185名秘鲁人采用；连西班牙新星拉明耶马（Lamine Yamal）的名字，也成为了1,241人的姓名灵感来源。

不过，最受秘鲁家长欢迎的追星姓名纪录保持者依然是巴西球星尼马（Neymar Jr.）——当地以「尼马」命名的人数高达惊人的33,809人。

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