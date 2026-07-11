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日众院通过《皇室典范》案 养子之儿可继承皇位

即时国际
更新时间：15:49 2026-07-11 HKT
发布时间：13:00 2026-07-11 HKT

为确保日本皇族人数而提出的《皇室典范》修正案，在昨日众议院全体会议上，以多数赞成票通过，顺利送交参议院。这项法案预计于本届国会会期内完成立法。本次修正案的两大重点为「女性皇族在结婚后仍保留皇室身份」，以及「让1947年脱离皇籍的11个旧宫家男系男性后裔，透过收养方式重新成为皇族」，养子生下的儿子有皇位继承权。

日本现行《皇室典范》规定，皇位由父系血统的男性继承，目前皇位继承人仅剩日皇德仁唯一的弟弟秋筿宫文仁亲王，以及文仁的儿子悠仁亲王，皇室规模也因女性皇族婚后脱离皇籍而持续缩减，政府因此修法。众议院昨日通过的修正案，是政府根据参众两院正副议长，在全部13个党派会议上所凝聚的「国会共识」汇整而成的版本。根据修正案，女性皇族结婚后可选择继续留在皇室。

关于「收养旧宫家男系男子」，即开放旧皇族男系男性后裔成为皇族养子的措施，允许1947年脱离皇籍的11个旧宫家男系男性后裔，在年满15岁、未婚的情况下，可被皇族收为养子。本次修正案还追加一项条款：若收养的养子未来生下儿子，该男性将拥有皇位继承权。这项内容先前并未包含在「国会共识」之中。

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