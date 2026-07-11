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北韩通报人民军高层特大贪污案 金正恩：挑战党纪建设侵害国家人民利益

即时国际
更新时间：17:00 2026-07-11 HKT
发布时间：17:00 2026-07-11 HKT

据北韩官方媒体《朝中社》今（11）日报道，北韩当局昨日在党政局联合议上罕见公开一宗「重大军方贪腐案」，指控北韩人民军总政治局前副局长朴喜哲等人涉嫌「收受贿赂、安插亲信、窃取国家资金」等多项重大罪行。外界分析认为，朴喜哲疑在军中组织派系，或威胁最高领导人金正恩权力，因而遭当局「先发制人」。

未来会加大反腐力度

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报道指出，朴喜哲在任的4年期间，滥用其「组织权力」与「执行权力」，透过收受巨额贿赂聚敛非法财富。根据北韩当局的调查报告，朴喜哲在军队内部煽动买卖官职、行贿受贿及策划「政治阴谋」，并借由安插亲信与逢迎谄媚者担任要职，阻碍了劳动党「建立单一军事领导体制」的方针。

报道亦称，北韩最高司法机构在审判过程中，已透过客观证据证实其罪行。

北韩最高领导人金正恩在会议上对此强调，若不持续加强对干部的教育与约束，就无法防止腐败行为，这也是此次事件带来的教训。金正恩指出，身居要职者将权力转化为自私自利的武器，甚至成为营私舞弊的主谋，正是此案的本质；这不仅是挑战党纪建设的政治犯罪，更是侵害国家与人民利益的蓄意贪污及掠夺行为。

党政军联合会议更强调，营私舞弊者绝无容身之地，劳动党与政府将主动、积极地压制并击退一切腐败和违纪行为。此次严格的反腐斗争，及时为人民军铲除了军事、政治团队内部的毒素与弊端，为重振军队战斗威仪提供了强大动力。

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