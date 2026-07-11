大峡谷爆「神秘怪病」 多人泛舟后发烧骨痛如碎裂

美国著名景点大峡谷惊传「神秘怪病」，国家公园管理局（NPS）证实，过去几个月，多名游客在亚利桑那州大峡谷科罗拉多河段泛舟后，出现发烧、疲惫等类似流感的症状，看似无害的伤口变成严重感染，还有患者关节疼痛到像骨头碎裂一样。当局发声明表示，公共卫生办公室正协同相关单位调查。

泛舟团队成员在网上分享「怪病」的情况。 fb / Steven King

犹他州男子瓦佩特（Matthew Wappett）在社交媒体分享自身痛苦经历，他说去了一趟大峡谷后浑身不舒服。他在5月中旬下水泛舟，于6月2日结束行程，他一上岸就发现膝盖擦伤，3天后严重肿胀，还有发高烧和像骨头碎裂般的关节剧痛。

瓦佩特被送往急症室，医生起初怀疑是金黄色葡萄球菌感染，给予抗生素，但发烧和骨头关节剧痛的情况持续，还被诊断出肺炎。他说，尽管什么都没做只是坐著休息，感觉就像每天都在做高强度运动，「这种感觉糟透了」。

大峡谷是美国的著名景点。iStock图片

一个名为「大峡谷私人船艇爱好者」的Facebook群组称，6月中旬，一个由1​​6人组成的团体进行了一次为期2周的漂流之旅后，有4人出现不适症状。

7月1日，史蒂芬金（Steven King）在贴文中描述了群组成员出现的一系列症状，包括发烧、发冷、疲倦和肺炎。部分成员出现了更严重的并发症，例如肺积水和意识丧失。他写道：「其中一人在医生办公室短暂失去意识，随后被送往医院。」

他又描述了另一名游客的胫骨瘀伤处出现了「鹅卵石样」的感染或类似蜂窝组织炎的症状，感觉「像骨折了一样」，但X光片显示没有骨折，「似乎没有好转，反而越来越严重」。他指出，团队在旅途中没有遇到蜱虫，但在峡谷中有几个晚上看到了蚊子。

由于官方尚未确定这些症状的原因，有些人采取了额外的预防措施，例如尽管没有狂犬病的具体症状，有人接种了狂犬疫苗以防万一。

国家公园管理局透过声明表示，公共卫生办公室正协同相关卫生单位进行调查，但由于调查仍在进行中，无法对病情程度、潜在诊断或其他细节做出评论。目前国家公园管理局也未公布任何关于病例数量的资讯。