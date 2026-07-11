印度男遭母狮撕咬压制半粒钟 靠「温柔轻抚」成功脱出狮口︱有片

印度古吉拉特邦（Gujarat）近日发生狮子袭击人类事件。一名牧牛男子在遭到母狮扑倒并撕咬的情况下，凭借冷静轻抚母狮，成功安抚其情绪，在受困近30分钟后奇迹捡回一命。

民众大喊或更刺激狮子

事件发生于今年7月6日，地点位于古吉拉特邦巴夫纳加尔县（Bhavnagar）的加拉吉亚村（Garajiya）。当时，牧牛男子加马拉（Kalubhai Boghabhai Gamara）正准备喂食牛群，不料一头母狮突然从后方跃出将他撞倒。母狮随即用利爪攻击其腿部，并紧咬住他的手臂不放。

现场影片显示，加马拉被母狮前肢牢牢压著，导致全身鲜血淋漓。母狮更不时低声咆哮，围观民众因恐惧不敢上前，只能在远处大喊并投掷石头，试图驱赶母狮。面对危机，加马拉并未激烈挣扎，反而冷静地慢慢伸手抚摸母狮。令人意外的是，这一举动成功让母狮逐渐放松戒心。

印度是唯一拥有野生亚洲狮的国家，逾八成狮子常出入村落致冲突频生。JeetN25@X

最终，母狮自行松口并转身走回附近的森林。加马拉随后被紧急送往帕利塔纳（Palitana）医院治疗。他事后受访时表示，当时根本来不及反应，手被咬了很长一段时间。

当地野生动物管理单位指出，民众在发现狮子后的惊慌大喊，可能反而刺激了狮子，导致其因试图逃离而加剧了对男子的伤害。

印度古吉拉特邦（Gujarat）的亚洲狮是全球唯一的野生种群。近年来因保育成功，狮群数量暴增至近900只，保护区空间饱和。这导致严重的人兽冲突、生存空间不足及单一栖地疫病风险等危机。

