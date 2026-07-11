巴哈马小型飞机坠毁 10人证实罹难

加勒比海国家巴哈马火烈鸟航空（Flamingo Air）一架赛斯纳402小型飞机，周五（10日）在北安德罗斯岛（North Andros）坠毁，造成10人丧生。坠机厡因有待调查，当地政府事后已暂时停飞火烈鸟航空的航班。

涉事小型飞机是从巴哈马首都拿骚的林登·平德林国际机场起飞，预定前往圣安德罗斯（San Andros），讵料在途中出事。据报飞机在降落前遇上问题，之后撞进灌木丛。

涉事航空公司被勒令暂时停飞。Flamingo Air/FB

原先传出有1人生还，但其后因伤势过重不治。死者包括一名机师及9名乘客。

涉事航空公司被勒令停飞

包括这宗坠机在内，火烈鸟航空10日连续发生2起飞安事件，目前已被勒令停飞。另1宗是从拿骚飞往马亚瓜纳岛的航班，中途折返回到拿骚降落后起火，所幸乘客都已撤离。

能源、公用事业及航空部在声明中表示，暂停火烈鸟航空的航空营运证，只是为了安全起见，官员正调查坠机原因。

空难正值独立53周年纪念日

这起致命空难发生在巴哈马独立53周年纪念日当天。

总理菲利普戴维斯在新闻发布会上说：「今天本应是庆祝的日子，却变成了哀悼的日子。我们国家的历史又一次被悲剧所笼罩。」