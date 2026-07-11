日本高中职员与19岁女子被捕 涉虐杀逾20只仓鼠拍片取乐

日本岩手县宫古市「县立宫古水产高中」36岁男职员，被指与一名19岁女子合谋，残忍虐杀20多只仓鼠并拍片取乐，警方周五以违反动物爱护法嫌疑将2人拘捕。

日媒报道，这对男女透过社交媒体约好日期和时间，于2月中旬行事，在岩手县泷泽市住宿设施内一起杀害20多只仓鼠，并将过程拍摄下来。

县警接获民众报案，得悉男子虐待动物，遂展开调查，目前正在了解作案动机和2人之间的关系。

县教育委员会称，该男子于2022年4月入职，作为校方员工，在训练船只「里亚斯丸号」上为师生煮食。校方自上月2日接获警方通知后，就没有让他上船。教委会10日在新闻发布会上表示，未来会极力避免类似状况再度发生。