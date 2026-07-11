UFO解密第4波｜美军大西洋惊见4米高神秘物体 黄海上空追踪六角星飞行器

美国政府于10日公开第四批、共40份「不明异常现象（UAP，即 UFO）」的解密档案，令目前已公开的档案总数累计至334份。本次披露的文件与记录中，包含了多宗军方及政府官员遭遇未知飞行物的详细报告。

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本次公开40份档案

其中，美国能源部的一份重要文件揭露，2015年9月，德克萨斯州阿马里洛附近的潘泰克斯（Pantex）核武设施封锁期间，有官员对不明物体进行追捕，且发现该物体在无声音、没有可见推进系统的情况下，却可以飞走。

此外，披露的档案中约有一半属于2010年之后的近期事件，包含多段由军用红外线摄影机在西太平洋、大西洋和中东地区拍摄的模糊影片。

4米高褐红色物体

例如，一份被大量删减的2020年海军「禁飞区入侵者汇报」（Range Fouler Debrief）指出，一名武器系统军官在大西洋上空目击并拍摄到一个高约3.6米至4.5米之间、呈褐红色的物体，其结构类似略微变形的巨大气球。

在今次公开的档案中，最接近当前的事件发生于2025年，地点正位于中国周边海域。公开的影片显示，美军军用感测器分别在黄海上空追踪到一个「类似六角星」，以及在东海上空持续追踪一个不明飞行物长达数分钟。

这第4批资料包含14份书面文件、19段影片、4个音讯档案及3张图片，来自国防部、国家航空暨太空总署（NASA）、中央情报局（CIA）、联邦调查局（FBI）及能源部等多个政府机构。

五角大厦发言人肖恩．帕内尔（Sean Parnell）更补充，此次公告并非最后一次披露相关「不明异常现象」，当局正积极筹备下一批UAP文件的公布工作，以推进相关资讯透明化。