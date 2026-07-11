燃料短缺加剧停电危机 古巴1周内2度全国大停电

古巴全国电力系统周五（10日）再次瘫痪，这已是本周第2次，也是今年以来第4次全国大停电。古巴当局表示，由于美国实施石油禁运，导致燃料短缺，令原本就老旧不堪的发电系统雪上加霜。

人口近1000万的古巴本周一才发生全国性停电，虽然当局到周二晚间已让大部分电网重新连线，但包括古巴第2大城圣地牙哥在内的大片地区，仍因燃料严重短缺而无法恢复供电。至于周一停电原因，当局表示仍在调查。

古巴居民摸黑散步。美联社

哈瓦那街头没有灯光，居民在黑暗中走路。美联社

楼房都没有灯光照明。美联社

商户：每日仅1、2个小时有电

虽然全国性停电在古巴已越来越常见，但在短短数天内接连发生2次全国大停电，仍属罕见。古巴能源部周五在社交平台表示，已启动相关程序，准备展开复电作业，电网营运商古巴电力联盟（UNE）也开始设法为全岛数百万居民恢复供电。

在哈瓦那市中心开店的26岁女子加西亚（Yailin Fis Garcia）表示，自己和家人才刚开店几周，周五已是开业以来第二次遇上全国电网崩溃，所有食物都会坏掉，这是经济上的打击。她住在哈瓦那郊区的社区近一个月来供电严重不足，每天只有1、2个小时有电。

美国今年1月3日推翻委内瑞拉总统马杜罗政权后，对古巴实施石油封锁。委内瑞拉原本是古巴主要燃料供应国，随后美方施压也导致墨西哥停止向古巴输送石油。

古巴斥美石油禁运侵犯人权

古巴外长罗德里格斯批评美方措施，表示燃料禁运与经济制裁是「以集体惩罚方式，系统性侵犯整个民族人权」。

目前古巴公共运输大多已停摆，医疗院所也被迫取消数万场手术。古巴政府持续实施限电措施，计划性停电有时可连续超过24小时，今年5月中旬曾发生影响东部省分的停电，3月中旬也曾发生全岛大停电。

长期电力故障已加剧古巴社会紧张。周一全国大停电后，哈瓦那出现零星敲锅抗议，令外界联想到2021年7月11日的示威。当时数千名古巴民众走上街头，爆发数十年来最大规模的反政府示威。