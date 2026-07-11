台风巴威吹袭冲绳 酿至少8伤2.2万户停电 逾200航班取消

台风巴威周六（11日）清晨吹袭日本冲绳县先岛群岛，横过宫古岛附近海域，冲绳地方持续狂风暴雨。冲绳海陆空交通陷入瘫痪，多地已传出停电、路树倒塌及人员受伤灾情，已知有8人受伤，2万2000多户停电。日本航空与全日空周六已经决定取消国内线与国际线共142个航班，影响约2万6000名旅客。天马、乐桃及捷星航空则合共取消74航班。

影响2万6000旅客

石垣岛及宫古岛所在的先岛群岛与冲绳本岛局部地区从周五起已进入暴风圈。宫古岛与石垣岛分别约有1万3000与1700户停电，全县约2万2000多户停电。

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石垣市花盆遭强风吹毁。路透社

宫古岛狂风暴雨。路透社

在石垣岛，强风吹走雨伞。路透社

冲绳地方已陆续出现人员受伤与基础设施受损灾情，周六清晨5时47分左右，一名86岁老妇在试图开启通往室外的门扇时，遭突如其来的暴风迎面掀翻，导致后头部出血送医。此外，冲绳市内传出电线杆遭吹断，石垣市内则有大量树木与电话线支柱从根部断裂倒塌，宫古岛及石垣岛各地的停电灾情持续扩大。

石垣、宫古岛面临暴风

石垣岛预计到周六傍晚都会面临长时间的暴风。而宫古岛周六上午10时18分的最大瞬间风速每秒42.7米；石垣岛凌晨0时25分测得最大瞬间风速每秒34米，之后预计会出现最大瞬间风速每秒60米。

至于冲绳县久米岛机场观测到最大瞬间风速每秒45.3米。冲绳地区到周六晚间将面临暴风吹拂，冲绳地区的最大瞬间阵风可达每秒55米，也就是足以吹倒部分房屋的强风。

此外，截至12日中午的24小时累积雨量预估可达150毫米，每小时最大雨量可达80毫米，也有可能形成线状降水带，须严防豪雨及暴风。

内陆航线大规模停飞

在航空交通方面，以那霸机场与鹿儿岛机场为中心，内陆航线周六出现大规模停飞潮：包括全日空取消73个航班、日本航空取消54航班、天马航空（Skymark）取消30航班、乐桃航空取消30个航班、捷星航空（Jetstar）取消14航班。

在陆路运输部分，冲绳都市单轨电车周六始发车全面运休，经安全检查后，已于当天正午12时起陆续恢复运转。

至于冲绳本岛的4家主要巴士客运业者（琉球巴士交通、冲绳巴士、那霸巴士、东阳巴士）宣布，除北部支线（65、66、67、70、76号）自始发起即维持平常班次运作外，其余路线已于周六下午1时起全面恢复班次。