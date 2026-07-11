美共和党参议员麦康奈尔传病危 妻赵小兰结束访华返美

曾任美国劳工及运输部长的华裔美籍政客赵小兰（Elaine Chao），日前匆忙结束中国行程返美之际，盛传她的夫婿、资深共和党籍参议员麦康奈尔（Mitch McConnell）已经病危。

84岁的麦康奈尔6月14日在华盛顿家中突然病倒，送院至今仍未出院。当时妻子赵小兰正在中国访问，她声称是早已安排好的家庭慈善相关行程，并指麦康奈尔的健康状况「无需她立即返美」，因此她仍停留在当地。

赵小兰与麦康奈尔长年活跃于美国政坛。美联社

麦康奈尔的健康状况引发阴谋论。美联社

麦康奈尔今年5月坐轮椅出席国会山庄活动。路透社

麦康奈尔传脑死，重返国会无望。法新社

访华晤国家副主席韩正

据报赵小兰本周已悄悄返美，她的办公室发声明，指这趟行程她会晤包括美国驻华大使在内不少人，当时丈夫的健康并不需要她立刻返美，不过未透露她是否已前往医院探望夫婿。

中国驻华盛顿大使馆发布照片，指赵小兰此行还拜会了中国国家副主席韩正，2人在北京合影。

传麦康奈尔脑死

政治评论员卢默（Laura Loomer）披露，麦康奈尔虽然经过急救，实际上已处于脑死状态，仅靠医疗机器维持生命，重返国会无望。

卢默抨击，参议院高层目前之所以联手掩盖麦康奈尔脑死的真相，完全是因为参议员试图对抗总统特朗普，意图借此阻止《拯救美国法案》通过。种种未经证实的阴谋论正在社媒上疯传，也让麦康奈尔的健康之争演变成美国两党与共和党内部的政治角力。

表明中期选举不寻求连任

73岁的赵小兰在台湾出生，8岁随家人移民美国，毕业于哈佛大学，是美国史上首位进入内阁的亚裔女性。她与麦康奈尔于1993年结婚，2人长年活跃于美国政坛。

麦康奈尔自1985年至今出任肯塔基州联邦参议员，曾任参议院共和党领袖，近年面对健康问题，已表明今年中期选举不再寻求连任。