美伊战争 | 特朗普：千枚导弹已瞄准 若遭暗杀 将大举炸伊朗

美国总统特朗普接受传媒访问时透露，他已经「留下指示」，一旦伊朗成功暗杀他，美国就会以前所未见的规模轰炸伊朗。特朗普指出，他已下令美军做好准备，1000枚导弹已经整装待发，并瞄准伊朗。

日前北约峰会结束时，特朗普并未搭乘新空军一号离开，而是传出在特勤局建议下，改搭旧空军一号。他当时在机上被媒体问及是否收到伊朗威胁，以及相关安全考虑时，特朗普回应说，他是伊朗的头号暗杀名单。

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特朗普大谈自己已留下指示。美联社

特朗普对传媒谈及自己已成为伊朗头号暗杀目标。路透社

特朗普指，德黑兰多年来一直想置他于死地。美联社

到周五，他在接受《纽约邮报》访问时说：「我早就上了他们的暗杀名单，这就是我们正在面对的情况。不过，我已经留下指示，如果发生任何事情，就真的以他们前所未见的强度轰炸他们。」

另有数千枚导弹将紧接著发射

特朗普其后在Truth Social发文写道：「1000枚导弹已经整装待发，并瞄准伊朗伊斯兰共和国，如果伊朗政府付诸行动，实现在全球多地发出的威胁，暗杀或企图暗杀现任美国总统，也就是我本人，另有数千枚导弹将紧接著发射。命令已经下达，美军已做好准备、具备意愿与能力，在为期一年（可视情况延长）的期间内，彻底歼灭并摧毁伊朗所有地区。」

特朗普：伊朗一直想他死

被问及最近有报道称，以色列本周向美方示警，掌握企图暗杀美国总统的情报时，特朗普表示，以色列什么也没提供，而伊朗并未拟定新计划，但德黑兰多年来一直想置他于死地。他说：「不，不，以色列什么都没发现。我早就是伊朗暗杀名单上的头号目标。你晓得，人生就是这样。」

他接著说：「我希望你们会想念我。」语气听来颇为无奈，似乎已经接受德黑兰永远不会停止企图除掉他的现实。

美国有线新闻网（CNN）周五晚报道，以色列一名消息人士和一名美国官员披露，以色列与美国分享的伊朗威胁暗杀特朗普情报，反映德黑兰强硬派领导层部分人士想把特朗普列为目标，而非一项具体、详细的暗杀计划。以色列消息人士透露，革命卫队指挥官瓦希迪（Ahmad Vahidi）就想特朗普死的人士之一。

哈梅内伊葬礼悼词作者：杀死特朗普是我们责任

而2名知情美方消息人士指，美国近期的情报评估并没有迹象显示，伊朗针对特朗普拟定新的具体暗杀阴谋，而是持续传出伊朗不同人士想这么做的言论。

本周随著美伊紧张局势公开升级，在遇害最高领袖哈梅内伊的葬礼上，伊朗示威者展开巨幅横幅，呼吁杀死特朗普。根据伊朗媒体报道，在一次追悼会上，一名悼词作者说道：「为什么不应该杀死杀害我的伊玛目和领袖的人？杀死特朗普是我们的责任……为什么世界上最卑鄙的人还活著？」